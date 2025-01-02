iPhone 16 上市3個月台灣銷量57萬支年減6% Pro系列逆勢成長占62%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-02 12:31

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傑昇通信彙整市調機構公布台灣智慧型手機市場銷售資料，統計 9 月至 11 月新舊 iPhone 銷售數據，iPhone 16 系列共售出超過 57 萬台，相較去年同期 iPhone 15 系列，略減 6%；而高階的 iPhone 16 Pro 系列深受果粉喜愛，銷量逆勢成長，佔據蘋果總銷量的 62% 以上，成為市場焦點。

傑昇通信表示，前五名銷售最好的還是 iPhone 16 系列，儘管 iPhone 16 系列整體銷售不如去年同期，然而高階機型銷售成績超群，大螢幕、相機鏡頭升級、效能提升，幾乎是果粉換機首選，加上目前全系列價格都有 1 成左右的跌幅、各通路不時推出優惠活動，使旗艦機銷量倒吃甘蔗，佔品牌總教量的六成以上，越賣越好。

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傑昇通信指出，由此可看出果粉對於 iPhone 16 Pro 系列的接受度相當高，但對於價格的敏感度也同樣不容小覷，除了新機在性能、續航和相機功能上的提升優於前代，能加速舊款 iPhone 用戶的換機意願。

另外，iPhone 16 系列的大容量機型銷量持續攀升，特別是 512GB 以上的機型銷量，較去年同期成長再增加 27%，尤其以 iPhone 16 Pro（512GB）單機銷量較去年同期翻倍成長，顯示消費者對於儲存空間的需求不斷增加，願意為大容量機型付出更高的代價。

傑昇通信指出，iPhone 16（128GB）及 iPhone 16 Plus（128GB）銷量又比去年同期衰退 24%，相較於 Pro 系列，今年 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 沒有顯著升級感，以致在銷售表現上未能顯現以往瘋搶的熱度，反倒讓不少消費者猶豫是否應該「多捏一點」直上高階版 Pro 系列，或是改買降價的前代機型。

隨著 iPhone 16 系列的推出，舊款 iPhone 的價格也出現明顯下跌。像是 iPhone 15（128GB）就出現 11% 的跌幅，甚至賣超過三代的 iPhone 13（128GB）降幅更高達 18%。