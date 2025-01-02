烏克蘭拒借道！俄羅斯過境輸歐天然氣中斷

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-02 07:31

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在 5 年合約到期後，烏克蘭拒絕再讓俄羅斯天然氣借道輸往歐洲，俄羅斯天然氣周三（1 日）起無法通過烏克蘭輸送歐洲。

俄羅斯天然氣工業公司周三發表聲明，稱因過境協議到期，自莫斯科時間當天上午 8 時起終止過境烏克蘭向歐洲輸送天然氣。

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俄羅斯天然氣工業公司說，由於烏克蘭多次明確拒絕續簽俄羅斯天然氣過境烏克蘭輸往歐洲的協議，該公司在法律和技術層面已不能繼續經烏克蘭向歐洲輸送天然氣。

俄羅斯仍然可以透過橫跨黑海的管道向匈牙利、土耳其和塞爾維亞輸送天然氣。

烏克蘭能源部同日在社交媒體「電報」發文，稱基輔時間周三上午 7 時，出於國家安全利益考慮，烏克蘭停止了俄羅斯天然氣過境輸送，已向國際夥伴發出正式通知。

烏能源部長加盧先科在「電報」發文說：「我方停止俄羅斯天然氣過境烏克蘭，這是一個歷史性事件，俄羅斯正在失去市場，並將遭受金融損失。」

烏克蘭天然氣運輸系統運營商的數據顯示，當天通過烏克蘭輸送俄羅斯天然氣的申請流量為零。

2019 年 12 月，俄羅斯天然氣工業公司與烏克蘭石油天然氣公司簽署了俄羅斯經烏克蘭輸送天然氣的協議，協議有效期 5 年，2024 年 12 月 31 日到期。今年俄羅斯過境烏克蘭向歐洲輸送了約 155 億立方公尺的天然氣，約佔歐盟國家天然氣消費總量 4.5%。