美國參議院透過《海運改革法案》 試圖緩解港口堵塞問題

美國參議院周四 (31 日) 一致通過了一項改善遠洋運輸監管的法案，支持者稱，這將有助於緩解出口商品積壓的問題。

由於去年 12 月眾議院也通過類似法案，兩個版本將需要再行審查及解決分歧，然後才能將單一版本提交總統拜登簽署。

這項由參議員 John Thune 和 Amy Klobuchar 提出的《海運改革法案》(Ocean Shipping Reform Act），將加強美國聯邦海事委員會 (FMC) 的調查權力，並提高行業實踐的透明度。

Thune 表示，這項立法將使美國農民、出口商和消費者公平競爭，讓海運承運人不能不合理地拒絕準備在美國出口的貨物。特別在當前高通膨的環境中，這項立法將促進供應鏈的流動性和效率，使消費者受益。

Klobuchar 強調，這項立法將對港口擁堵和運輸成本的預期，發揮正面影響。她指出，港口擁堵和運輸成本增加，對美國出口商帶來了獨特的挑戰，貨櫃價格在短短兩年內上漲了 4 倍，增加了消費者的成本，並損害美國企業。

參議院多數黨領袖 Chuck Schumer 表示，這項立法改革航運中可能會損害出口的做法，使出口商降低成本。

不過，世界航運理事會 (World Shipping Council) 在 22 日發表聲明，認為《海運改革法案》沒有解決擁堵的根本原因。進口擁塞狀況，也損耗了商品流動所需的能力和空間。