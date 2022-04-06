晶片需求仍旺 ADI看好收入加速成長 淡化客戶囤貨擔憂

亞德諾半導體 (Analog Devices)(ADI-US) 周二 (5 日) 表示，本季收入有望超出財測預期區間，顯示需求依然強勁，淡化市場對於客戶囤貨的擔憂。

ADI 財務長 Prashanth Mahendra-Rajah 表示，公司收入常年以中個位數百分比增長，主要反映廣泛經濟成長，但最新的收入成長預期顯示，本季收入成長有望達到疫情爆發前水準的兩倍，並朝財測區間的上緣邁進，甚至超過 28 億美元的目標水平。

展望未來，ADI 預期，未來五年的年收入成長率平均將達 7% 至 10%，且該公司有信心毛利率將突破 70%。

ADI 業務包含模擬和嵌入式運算元件，模擬運算晶片可將聲音和壓力轉換成電子訊號，市場應用有自動化工廠設備與自動駕駛汽車等，目前產業領導者是德州儀器 (TXI-US)。

為了滿足汽車製造商等客戶訂單，過去 12 個月以來，ADI 銷售額和獲利急速增長。

根據美國半導體產業協會 (SIA) 數據，2 月全球晶片銷售額年增 32% 至 525 億美元，銷售成長率連續 11 月超過 20%，儘管如此，這種快速成長趨勢仍引發市場對於供過於求的擔憂。

對此，Mahendra-Rajah 說，雖然投資人對晶片囤積感到憂心，這通常是經濟表現低迷的前兆，但該公司沒有看到這種情況，客戶反而擔心沒有足夠庫存可用，需求還是存在。

與其他晶片商的想法一致，Mahendra-Rajah 認為，現在的晶片產業不再只是依賴智慧手機和電腦需求，從工業機械到汽車，如今有越來越多設備需要使用晶片，這種多元化應用使公司更能應付訂單驟減的情況。

未來應用趨勢

Mahendra-Rajah 表示，除了網路內容爆炸性成長，刺激模擬元件需求外，未來該公司可望受惠元宇宙 (metaverse) 應用，像是能追蹤身體活動的虛擬化身 (Avatar)。

汽車數位化也是未來應用趨勢之一，例如電池性能測量和控制、車輛高階音響和影片體驗等。

Mahendra-Rajah 說，普通電動車的模擬元件數量大約是汽車的三倍，自駕車的模擬元件數量甚至更高。