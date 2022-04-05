晶片事業成長有壓 超微、高通不約而同朝軟體業併購

超微 (AMD) 和高通 (Qualcomm) 周一 (4 日) 雙雙發布軟體業併購消息，凸顯兩家公司遭到分析師質疑核心事業成長前景之際，正努力讓業務觸角更多元。

超微 (AMD-US) 周一宣布收購資料中心軟體平台商 Pensando，不含營運資金和其他調整的價碼為 19 億美元，後者客戶包括高盛、HPE、IBM、微軟和甲骨文等知名企業。

超微執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，目前各大雲端和 OEM 客戶的資料中心都已經採用超微的 Epyc 處理器，如今收購 Pensando，代表超微高效能晶片事業將有領導性的服務平台加入。

超微的資料中心晶片事業正在持續成長，上季包含這類晶片的部門營收年比猛增 75% 至 20 億美元，超前英特爾 (INTC-US)。

Lopez 研究公司分析師 Maribel Lopez 說，半導體業每個人都想在資料中心插旗，這將是今年和接下來龐大的成長性市場。

隨著疫情減緩，超微核心的個人電腦市場不再是成長性市場，巴克萊分析師上周因此調降目標價，PC 製造商惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 也遭遇同樣處境。

高通完成收購 Arriver

高通 (QCOM-US) 正在汽車市場耕耘，與輝達 (Nvidia) 較勁。摩根大通最近才以智慧手機銷售趨緩為由，把高通、蘋果 (AAPL-US) 等移出首選名單。

高通周一宣布完成對軟體車用軟體開發商 Arriver 的收購，高通財務長 Akash Palkhiwala 表示，高通將善用智慧手機方面的經驗，以車廠為銷售對象開發全自動駕駛功能，「汽車將變得像有輪子的智慧手機，不僅能和雲端連結，也要有處理大量資料的能力。」

高通不久前才砸 45 億美元，併購先進駕駛輔助系統 (ADAS) 業者 Veoneer，且最近和通用汽車、BMW、法拉利、雷諾等車商在 ADAS 軟體方面攜手合作。

超微周一收高 2.16% 至每股 110.53 美元，高通勁揚 4.64%，漲至每股 153.81 美元。