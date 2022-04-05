美銀解剖特斯拉致勝關鍵：宛如大風颳來的錢 推動成長

儘管自新創公司到傳統老牌車廠無不竭力搶奪電動車市場，但特斯拉 (TSLA-US) 仍是電動車之王，美銀提出特斯拉超越對手的原因與尖端技術、製程等汽車業傳統競爭優勢無關，關鍵在資金。

美銀分析師 John Murphy 表示，特斯拉之所以能將其他電動車廠拋在後頭，其原因來自資金──特斯拉可用來資助其成長的錢幾乎免費。

Murphy 周一 (4 日) 報告寫道，特斯拉許多新競爭者正在籌措外部資金，以投資開發產品或強化工廠產能，這些均對特斯拉帶來風險。「儘管如此，我們持續認為，只要特斯拉可以用幾乎沒有成本的資金推動產能擴張，繼續為超規模成長提供資金，其相較高的股價就是合理的。」

Murphy 指的是，相對於傳統車廠，特斯拉股價本益比高得驚人。特斯拉股價本益比約 100，而通用汽車 (GM-US) 股價本益比僅約 6。

因此，倘若特斯拉為一家產能可達 100 萬輛電動車的工廠發行股票，這些股票將須相當於其在外流通股的 0.5%。對通用來說，因此發行的股票將須相當於在外流通股 8%。

有了新工廠，特斯拉的產能將增加約 50%，支出股票的 0.5% 卻獲得 50% 成長，這將是明智之舉。反觀通用的總產能，包括汽油動力業務，可能只增加 15%。

Murphy 點出特斯拉的良性循環：低成本股權融資實現了積極成長，推動本益比上升，接著投資者又提供更多低成本融資以獲得更多成長。此外，特斯拉也遠遠領先其他電動車製造商。

資金成本較低廉，成了特斯拉一大優勢，但 Murphy 也暗示，特斯拉發行股票為成長融資時，投資者願意在特斯拉現下不賺錢時提供資金，但事實上該股價會隨時間推移而攀升。

根據 Murphy 的理論，其他電動車也擁有低成本的資金，例如 Rivian Automotive (RIVN-US) 在 2021 年 IPO 時，為公司帶來 130 億美元以上的資金，當時 Rivian 也尚未有任何銷售或獲利。

Rivian 今年交車量和生產量預估達到 2.5 萬輛，自 2021 年少數幾輛的水準大幅提升。

很難準確釐清投資者對不同股票的可接受回報率多寡，也很難將特斯拉這類成長股與通用汽車這類成熟公司的股價相比較。

Murphy 的觀點可能只能歸結「特斯拉目前擁有很強大商業動能」。銷售成長之際，其他車廠銷售正在下降。新車銷售中的電動車滲透率正在上升，而特斯拉獲利的利潤高於大多數傳統車廠，長期來看，這 3 點創造出的周期比 Murphy 的觀點更加良性。

儘管全球晶片荒，加上中國疫情導致上海工廠停工，特斯拉仍設法提高交車量，周六公布第一季交車量基本符合華爾街預期，引起市場正面反應。特斯拉周一大漲 60.86 美元或 5.61%，收每股 1145. 45 美元。周一道指上升 0.3、S&P 500 指數上升 0.81%，那斯達克綜合指數上升 1.9%。