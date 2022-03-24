高通收購自駕技術公司Veoneer 將於下周五完成交易

瑞典的先進駕駛輔助系統（ADAS）供應商 Veoneer 周四（24 日）表示，高通（Qualcomm）與紐約投資公司 SSW Partners 的收購將於下周五（4 月 1 日）完成交易。

Veoneer 在周四的聲明中表示，新東家將任命其光學雷達產品領域副總裁 Jacob Svanberg 為新任執行長接替 Jan Carlson，後者將被任命為董事會與執行長顧問。

Veoneer 先前曾表示收購交易預計在 2022 年完成，該公司是 2018 年從美國瑞典合資公司、安全氣囊等車用安全系統大廠 Autoliv 分拆，主要生產進階駕駛輔助系統，利用相機與雷達偵測汽車周遭狀況，解讀情況和做出反應。

高通與 SSW Partners 去年 10 月達成協議，共同以每股 37 美元價格收購 Veoneer，且所有交易均以現金完成。

在高通之前，麥格納（Magna International）(MGA-US) 早已向 Veoneer 提出收購，而且也已經董事會通過，但後來高通公開表示出價 46 億美元收購 Veoneer，比麥格納的出價高 18.4%，Veoneer 內部商討後，最終選擇接受高通收購合約。高通此舉被視為擴大車用版圖而搶親。

截稿前，高通 (QCOM-US) 盤前股價略漲 0.75%，每股暫報 154.01 美元。