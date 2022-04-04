AMD以19億美元收購雲端新創Pensando 推動資料中心業務

晶片設計商 Advanced Micro Devices (AMD-US) 周一 (4 日) 表示將以 19 億美元收購雲端新創公司 Pensando，以推動資料中心的發展並搭上雲端和企業部門的蓬勃需求風潮。

AMD 表示，交易價值不包括營運資金和其他調整。

Pensando 於 2017 年由 4 位前思科系統公司 (CSCO-US) 工程師創立，主要客戶有高盛 (GS-US) 和微軟 (MSFT-US) 的雲端部門 Azure。

這家新創公司生產可完全編程的處理器和軟體平台，協助企業客戶端和數據中心客戶能夠更像亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 服務一樣運作。

在雲端計算中，客戶只需輕按滑鼠，就可以根據世界各地所需的不同零件下單。該軟體負責將數據輸入至正確的實體機器上。

利潤豐厚的數據中心晶片業務充滿競爭，AMD 的競爭對手包括英特爾 (INTC-US) 和輝達 (Nvidia Corp.)(NVDA-US)。

輝達才在上個月發表了一款新晶片，以加快數據中心的人工智能函數。

這項交易將使 AMD 能夠將 Pensando 的平台添加到其處理器和繪圖晶片中。交易預計將於今年第 2 季結束。

Pensando 的 CEO Prem Jain 和整個團隊將加入 AMD 的數據中心解決方案集團。