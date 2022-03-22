高通斥1億美元成立「元宇宙基金」 今年6月正式上線

行動運算晶片大廠高通 (QCOM-US) 今 (22) 日宣布，成立 Snapdragon 元宇宙基金 (Snapdragon Metaverse Fund)，投資金額高達 1 億美元，協助開發商和相關企業打造獨特、沉浸式的 XR 體驗，以及延伸的核心擴增實境(AR) 與相關人工智慧 (AI) 技術，預計今年 6 月正式開放申請。

高通表示，這項基金透過結合高通創投 (Qualcomm Ventures)，對打造 XR 體驗的領先開發商生態系提供資金援助，領域涵蓋遊戲、健康和保健、媒體、娛樂、教育和企業等。

高通總裁暨執行長 Cristiano Amon 表示，公司提供突破性平台技術和體驗，讓消費者和企業皆能建立和參與元宇宙，並使實體與數位世界相互連接，強調高通是通往元宇宙的門票，隨著新一代空間運算到來，也期待藉由 Snapdragon 元宇宙基金，協助所有規模的開發商和企業突破更多可能的界線。

高通指出，公司向來是重大運算演進的關鍵貢獻者，也是 5G、AI 和 XR 等核心技術領導者，這些技術對元宇宙都非常關鍵，Snapdragon 元宇宙基金將透過創業投資和開發商生態系的內容計畫補助金，協助實現和促進整體生態系創新。

此外，接受高通投資和補助的廠商，有機會接觸到最尖端的 XR 平台技術、硬體套件、全球投資者網路以及共同行銷和推廣的機會，預計元宇宙基金的申請將於今年 6 月正式開始。