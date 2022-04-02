〈紐約匯市〉3月非農鞏固Fed升息預期 美元攀高周線持平

美國 3 月非農就業人數增幅不如市場所料，但保持穩健增速，鞏固聯準會 (Fed) 將大幅升息的預期心理，美元兌一籃子主要貨幣周五 (1 日) 上揚，周線從低檔回到平盤附近。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.314%，報 98.627，延續周四升勢。

DXY 本周大致收在平盤，從前幾個交易日的低檔翻升，除了 3 月就業報告鼓舞 Fed 升息預期以外，俄烏和談的樂觀希望淡去，也支撐市場對避險美元的需求。

美國勞工部周五公布，3 月非農就業新增 43.1 萬人，儘管不如市場預估的 49 萬人，但仍熱絡成長，此外，每小時工資年增 5.6%、月增 0.4%，都比 2 月升溫。3 月失業率下降 0.2 個百分點至 3.6%，是 2020 年 2 月以來最低。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說，3 月就業報告維持市場對 Fed 在未來幾個月更多大幅升息的看法，增添美元的升值動力。

與 Fed 政策利率掛鈎的期貨合約顯示，市場押注 Fed 接下來三次開會每次都將升息 2 碼 (50 個基點)，以壓制通膨。

另一方面，歐元未能從火熱的通膨數據中找到動能，兌美元下滑 0.24% 至 1.10395 美元。歐元區 3 月通膨率竄升至 7.5%，再創新高，並使歐洲央行 (ECB) 必須在經濟成長大幅減速之際繼續打壓物價漲勢的壓力加重。

道明證券分析師說：「我們仍認為，就算歐元區通膨進一步升溫，ECB 還是可能先觀察局勢，看看本季因為烏克蘭戰爭受到的衝擊有多大。但在我們看來，今年升息只是時間早晚的問題。」

歐元周四從不久前觸及的一個月高點回落，反映俄烏停戰希望淡去。兩國在周五繼續談判。

商品貨幣反彈，澳幣兌美元上揚 0.15% 至 0.74965 美元，挪威克朗兌歐元上揚 0.7% 至 9.6599 克朗、兌美元也升值 0.56%。

丹斯克銀行外匯部門主管 Kristoffer Kjær Lomholt 說，挪威克朗正在和兩股力量搏鬥，一個是全球經濟衰退風險升高，另一個是全球大宗商品價格上漲。只要全球通膨持續熱絡，挪威克朗就能吸引市場需求。

俄羅斯盧布在莫斯科當局多項資本管制支撐下，已經回到 2 月開戰前的水準。

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