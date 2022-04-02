歐盟反壟斷機關盯上微軟雲端事業 展開競爭對手問卷調查

《路透》報導，一份調查問卷顯示，歐盟反壟斷監管機構以微軟的競爭對手和客戶為對象，了解微軟在雲端和授權業務方面妨礙有效競爭。此舉可能導向該機構對微軟啟動正式調查和重新審查。

過去 10 年，微軟 (MSFT-US) 已因違反歐盟反壟斷規定和不遵守停止反競爭行為的命令，共遭歐盟執委會開罰 16 億歐元 (18 億美元) 。

在德國軟體供應商 NextCloud、法國的 OVHcloud 和另外兩家公司對微軟的雲端運作方式向歐盟發起投訴後，該公司再次成為歐盟競爭執法者的關注對象。

調查問卷內容指出，「委員會掌握的訊息表明，微軟可能會利用在特定軟體市場的潛在主導地位，排除某些雲端運算服務相關的競爭可能性。」

監管機構在問券中詢問，微軟與雲端服務供應商的授權許可協議條款，是否允許對手有效競爭。

該監管機構也想確認，各公司是否需要微軟的作業系統和生產力應用程式才能補足自家雲端基礎設施產品以有效競爭。

該問卷也問及，微軟與雲端服務供應商的授權許可協議，其授權費和商用條款與他們包裝自家服務並間接轉售微軟雲端服務時訂定的協議內費用和條款，有無存在差異。

另一個重點是，公司雲端基礎設施上可用的雲端存儲服務是否有潛在技術限制。

微軟透過聲明說：「我們持續評估如何最大程度支持夥伴，並讓客戶可以在所有環境下使用微軟軟體，包括在其他雲端供應商的環境中。」

然而，歐盟反壟斷負責人 Margrethe Vestager 本周稍早表示，Gaia-X 計畫帶來競爭，她尚不擔心雲端運算方面的競爭情形。Gaia-X 計畫是法德聯合推動的歐洲專屬雲端平台計畫。