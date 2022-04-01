非農就業報告公布 關鍵2年期和10年期美債殖利率再現倒掛

周五 (1 日) 公布的美國 3 月非農就業報告顯示，經季調後非農就業人口增加 43.1 萬人，低於預期的 49 萬人，創去年 11 月以來最小增幅；失業率自上個月的 3.8% 降至 3.6%，低於預期的 3.7%，續創 2020 年 2 月來新低。

數據公布後，現貨黃金短線下跌 5 美元至每盎司 1925.65 美元；美元指數短線走高至 98.6。美股期指走低，漲幅縮窄至 0.4%；美國 2 年期國債殖利率從 2.39% 升至 2.43%，高於 10 年期殖利率的 2.41%，導致殖利率曲線再次出現倒掛；5 年期和 30 年期國債殖利率曲線倒掛利差進一步擴大，5 年期國債收益率飆升 10 個基點至 2.52%，而 30 年期國債收益率躍升 7 個基點至 2.51%。

此外，2 月非農新增就業人數從 67.8 萬人上修至 75 萬人；1 月非農新增就業人數從 48.1 萬人上修至 50.4 萬人。美國勞工統計局指出，休閒和酒店、專業和商業服務、零售貿易和製造業的就業繼續顯著增加。

就業報告還顯示，美國 3 月平均時薪月增率為 0.4%，與預期一致；年增率為 5.56%，略高於預期的 5.5%。

值得注意的是，這份非農報告是聯準會 (Fed) 在 5 月初利率會議前的最後一份。目前交易員押注 Fed 將在年底前再進行 9 次 25 個基點的升息，這意味著要在接下來的會議上升息 50 個基點，這種鷹派升息的立場已明顯高於 3 月初時的預期。