下探130關卡？讓日圓陷入貶值循環的兩大因素

日圓近期跌跌不休，已摜破俗稱「黑田防線」的 125 日圓兌 1 美元，日經亞洲 (Nikkei Asia) 分析，日本的經常帳逆差、以及美日兩國之間的殖利率利差，將使日圓陷入更深賣壓並下探 130 日圓關卡。

日圓貶值通常有利日本經濟，但大宗商品價格的凌厲漲勢，就連某些出口商和富豪也開始吃不消。

日圓周一曾觸及 125.1 日圓兌 1 美元，瀕臨 2015 年低檔 125.86 日圓，不過周二回升到 123 至 124 日圓。周三亞洲盤中報 121.74 日圓兌 1 美元。

造成日圓近來不斷貶值的近因，是美日兩國的貨幣政策分歧。日本銀行 (央行) 周一和周二都宣布無限量買進日本公債以壓低殖利率，和進入緊縮循環的美國聯準會 (Fed) 大相逕庭，促使交易員拋售日圓以換成美元。

更久遠且根本的因素則和貿易有關。日本的經常帳逆差在 1 月突破 1 兆日圓 (80 億美元)。由於俄烏戰事帶動大宗商品飆漲，日本進口成本正在快速膨脹，愈來愈多收益流向海外，貿易條件 (出口價格相對進口價格的比率) 不斷惡化。

130 日圓不遠？

根據日經和日本經濟研究中心 (JCER)，日圓的均衡匯率在去年第 3 季為 105.4 日圓，以經常帳收支和貿易條件調整後，則為 121.7 日圓。

均衡匯率不同於市場價，後者受到短期投機交易影響且每日波動。但從均衡匯率和市價過往的平均偏差來看，日圓可能貶向 130 日圓關卡。

日圓貶值正在墊高進口成本。(圖: AFP)

日經指出，從經常帳收支和貿易條件來看，日圓可能陷入惡性循環。

一名銀行業主管解釋，日圓貶值會推升日圓計價的進口成本，並回過頭來使經常帳逆差進一步擴大，貿易條件惡化則會削弱日本企業的競爭力，並加重日圓貶值壓力。

日經指出，日銀總裁黑田東彥多次強調，弱勢日圓有利日本經濟和物價，但貶值的好處通常只讓少數出口商和擁有龐大海外資產的富豪得益，絕大部分民眾和小企業只感受到痛苦。

此外，實施多年的「安倍經濟學」希望靠弱勢日圓提振企業獲利、透過涓滴效應嘉惠一般家庭，但日本工資始終未能大幅上揚。

現任總理岸田文雄目前透過延續燃料補貼等政策因應物價上漲，遭一些分析師批評「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。學者擔憂在財政和貨幣政策雙寬鬆的情況下，日圓匯價恐怕會進一步下滑。