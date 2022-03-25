日本央行黑田稱通膨才會促使政策改變 重申日圓疲軟有利經濟

日本央行總裁黑田東彥表示，央行將關注通膨的情況，而非日圓的變化來調整政策。他並且重申，日圓疲軟對整體經濟有利。

在日圓兌美元匯率六年多來首次突破 122 關口後，黑田東彥在議會發表講話時，堅持認為日圓疲軟對整體經濟有利，以及他認為日本央行必須繼續採取刺激措施的立場。

他說：「我認為，日本央行以穩定、可持續的通膨為目標，並堅定地維持當前強有力的寬鬆政策，以支持經濟復甦，這樣做是合理的。」「現在我的觀點沒有改變，日圓疲軟通常對日本經濟有利。」

黑田認為，目前由能源價格上漲推動的成本推動型通膨，並不會讓通膨穩定高於央行 2% 的目標，但這種情況，可能削減家庭可支配收入和企業收益，並損害經濟。

他指出，雖然消費者價格可能會從 4 月起，加速至日本央行 2% 的目標附近，但央行並不會急著撤回刺激措施，因為任何通膨上升，都必須伴隨著薪資、就業和企業利潤的穩步走高。

周五的數據顯示，東京 3 月份的通膨率較上年同期增加 0.8%，是兩年多以來最大，其中，能源價格上漲了 26%，為 41 年來的最快漲幅。

一些策略師認為，日圓還有進一步下跌的空間。

在同一場議會會議上，財務大臣鈴木俊一表示，政府將繼續密切關注貨幣走勢，包括近期日圓貶值及其對經濟的影響。

鈴木認為，日圓近期過度貶值，而匯率穩定很重要，劇烈波動並不可取。