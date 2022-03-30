〈俄烏衝突〉俄羅斯原物料出口被戰事切斷 加拿大受益

俄羅斯入侵烏克蘭之後，在貿易中斷、各國制裁連發之下，俄國原物料出口中斷，而加拿大因為擁有與俄國重疊的多項原物料，吸引多方採購。

身為農業大國的巴西，主要仰賴從俄羅斯和白俄羅斯進口的鉀肥，但在俄國入侵兩周後幾乎無法再取得貨源，於是轉向物產豐饒的加拿大求援，在與加國政府產官界開會後如願以償。

戰事未爆發以前，巴西鉀肥將近一半來自俄國和白俄，36% 來自加拿大。

俄烏戰爭正在改變全球貿易流動，買家不只改從加拿大採購鉀肥，也尋找其他替代品，例如巴西石油、南非白金、阿根廷小麥、澳洲的銅礦和鎳礦。

加拿大和俄國的氣候和地緣特徵相近，許多大宗商品產量都在全球排名前段班，包括原油、鈾礦、鎳礦、鉀肥、小麥。一些國家甚至向加拿大採購本國已有的農作物，以增加國內儲備量，因應潛在的地緣政治或氣候挑戰。

AGT 食品和原料公司執行長 Murad Al-Katib 說：「全世界都跑來加拿大。土耳其、阿爾及利亞和突尼西亞等國家，對加拿大農產品的需求都飆升。」該公司向加國農民採購穀物並送往全球 120 個國家。

美國總統拜登和 G7 領袖上周都對全球糧食短缺表達擔憂，拜登表示，美、加將攜手快速提升糧食出口。

全球最大鉀肥生產商、加拿大 Nutrien 公司今年的鉀肥產量，將比去年增逾 10%，達到 1500 萬公噸。

增產的阻礙

但加拿大想增加某些原物料的產量遇到阻力，在環保人士抗議下，美、加政府取消興建大型跨國油管的計畫。不僅如此，加拿大綿長的鐵路和港口網路，對運輸能量是一種限制。

抗議 Keystone 輸油管計畫的環保人士。(圖: AFP)

加拿大是小麥和油菜出口大國，但去年遭逢乾旱，產業專家表示，如果今年收成回歸正常，將能恢復出口。

穀物運輸業者還面臨船運「一櫃難求」的窘境，AGT 表示，原因是大部分貨櫃都前往中國，載運疫情期間大量積壓的商品。

無論如何，原物料大漲仍讓加拿大有豐厚的進帳。油氣收入占比可觀的亞伯達省 (Alberta) 預估，拜油價大漲所賜，該省本財政年度將出現八年首見的預算盈餘。

加拿大投資機構 Pavilion Global Markets 表示，全世界孤立俄羅斯之際，加拿大股市因為有許多原料和商品業者掛牌交易，可能從中受益。

加拿大標普 / TSX 指數追蹤在多倫多股票交易所 (TSE) 掛牌的 239 家公司，該指數今年來上漲 3.5%，跑贏美國標普 500 指數同期的下跌 4.6%。

加國鈾礦業者 Cameco 的股價年初迄今共漲 17%，該公司將在 2024 年以前把薩斯喀徹溫省 (Saskatchewan) 礦區的產量提高 1000 萬磅，高層說，如果鈾價吸引人，有能力額外增產 45%。