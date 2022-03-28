日本央行再度出手無限量購債 遏制殖利率上升

日本央行 (Bank of Japan) 周一 (28 日) 宣布，將再度提供無限額度的政府公債購買方案，以壓低市場利率。

日本央行將以 0.25% 的固定殖利率，無限量購買新發行的 10 年期公債，這也是繼 2 月 14 日之後，日本央行今年第二度實施此類操作。當前由於海外的利率調升，對日本國內債券帶來強大賣壓，日本央行出手實施無限量購債，也強烈顯示出該行持續推動貨幣寬鬆的決心。

具有指標性的日本 10 年期公債殖利率，在周一 (28 日) 上午一度升至 0.245%，出現 2016 年 1 月以來的高水準，也接近日本央行 10 年期公債 0% 殖利率曲線定錨目標的理想波動區間正負 0.25%。而上週末的美債市場，長期債券的利率上揚，這也影響到日本債券市場。20 年期公債殖利率一度漲至 0.76%，30 年期公債殖利率一度漲至 0.99%，長期債券的賣壓湧現。

而在周一 (28 日)，當日本央行宣布實施無限量購債之後，10 年期公債的殖利率也下降到 0.24%。

美國聯準會和其他主要國家的央行都紛紛表態收緊貨幣政策，不過日本央行則於 3 月 18 日時宣布，將繼續維持大規模的貨幣寬鬆政策，而無限量購債的實施，也更凸顯出日本央行的決心。市場也更意識到美國和日本金融政策走向的不同，3 月 28 日上午的東京外匯市場，可觀察到日圓走貶、美元走揚的現象。

不過日本央行上次在 2 月實施的無限量購債，由於條件比市場行情差，結果沒有任何一家金融機構參加。而此次日本央行實施的無限量購債，條件仍然低於市場行情，預料有興趣的金融機構應該不多。