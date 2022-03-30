憂北京監管擴大 眾多中國富豪轉往新加坡 成立家族辦公室

據《CNBC》網站報導，愈來愈多中國富豪擔心將錢留在大陸，一些人選擇新加坡做為避風港。

這一趨勢起自 2019 年香港的抗議活動，對中國富人來說，這使得他們一直在尋找其他的地方來儲存財富，而新加坡使用中文便利，而且不課財富稅，因此具有吸引力。在去年北京出手整改補教業，並提倡「共同富裕」之後，更加快了這一趨勢。

這是《CNBC》採訪新加坡公司後所得的結論，這些公司正幫助中國富人，利用家族辦公室結構將資產轉移到新加坡。在新加坡，設立家族辦公室通常需要至少 500 萬美元的資產。

會計和企業服務公司 Jenga 已成立 5 年，創辧人 Iris Xu 表示，有關在新加坡設立家族辦公室的詢問，在過去 1 年增加了一倍，多數詢問都來自中國人或中國移民。她指出，她已有大約 50 位客戶在新加坡開設了家族辦公室，每個辦公室至少擁有 1000 萬美元資產。

中國經濟的快速增長造就了數百名億萬富翁，數據顯示，去年這些富豪總數達 626 人，僅次於美國的 724 人。

Xu 表示，她的客戶在中國有許多賺錢機會，但他們不確定把錢存在那裡是否安全。

新加坡 Bayfront Law 的 Ryan Lin 表示，雖然中國大陸實施嚴格的資本管制，限制了富豪將資金轉往國外的能力，但是多數人在大陸以外地區已經擁有收入，並在將資產轉往新加坡之前，已將資金轉至香港。

Lin 指出，自香港抗議活動後，中國富人重新考慮資產安全，開始轉向新加坡，而去年起對補教業的打壓與共同富裕的言論，更加速了這一趨勢。