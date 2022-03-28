日圓兌新台幣遽貶 現鈔賣出0.2356元改寫近24年新低

日本央行再度出手，將無限量購債以遏制殖利率上升，日圓匯率今 (28) 日應聲重貶，一度下探 1 美元兌 125 日圓，創逾 6 年半新低，日圓兌新台幣現鈔賣出價也貶至 0.2356 元，續寫近 24 年新低。若與去年初高點相較，兌換新台幣 5 萬元，相當於多賺到近 7900 元。

日本央行將以 0.25% 的固定殖利率，無限量購買新發行的 10 年期公債，這也是繼 2 月 14 日之後，日本央行今年第二度實施此類操作，這也顯示出該行持續推動貨幣寬鬆的決心。日本 10 年期公債的殖利率 28 日應聲下降到 0.24%。

若以日圓去年現鈔賣出高點 0.2797 元來看，兌換新台幣 5 萬元，約可換得 17 萬 8763 日圓，根據台銀牌告匯率顯示，今天日圓現鈔賣出來到 0.2356 元，改寫 1998 年 6 月以來的新低價，兌換新台幣 5 萬元約可換得 21 萬 2224 日圓，足足多出 3 萬 3461 日圓，約合新台幣 7883 元，更較一周前的匯率多出新台幣近 700 元。

根據央行統計，日圓兌美元今年以來已重貶 7.11%，為最弱勢亞幣，新台幣貶值 3.70% 輸給韓元 3.14%，新加坡幣及越南盾小貶 0.57%、0.33%，人民幣則逆勢升值 0.09%，美元地位愈趨強勢。

俄烏危機引發的停滯性通膨風險，將在短期內對亞洲貨幣構成巨大的壓力，除了能源價格飆漲外，農產品上漲也會對亞洲產生重大的通膨威脅，專家預期，日圓匯率恐持續走弱，建議散戶可分批進場換匯。