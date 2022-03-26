〈俄烏衝突〉打擊軍事採購網絡！美國擬制裁向俄軍提供技術產品的俄國企業

華爾街日報 (WSJ) 周五 (25 日) 引述美國官員報導，拜登政府準備制裁向俄羅斯軍方和情報機構供應商品和服務的俄國企業，藉此打擊俄國的軍事採購網絡，傳出當地最大晶片商也是潛在目標。

根據美國官員說法與華爾街日報取得文件，俄國政府長期仰賴西方的關鍵技術，來維持國防工業部門運作，因此，新制裁將針對俄國政府採購網絡中，負責生產與購買軍民兩用商品的企業。

報導指出，作為俄國情報機構軍事採購網絡中心的 Serniya Engineering，和為俄國軍方提供設備與技術的 Sertal，都將成為美國財政部的制裁目標，兩者旗下四家子公司也無法倖免。

拜登政府還將瞄準在俄烏戰爭中支援俄國政府的科技公司，包含俄國最大晶片商 JSC Mikron 和超級電腦製造商 T-Platforms，軟體公司 AO NII-Vektor 和 iGrids 也是潛在目標。

AO NII-Vektor 主要為俄國政府生產用於無線電和雷達偵測的衛星，iGrids 為俄國電網的自動控制系統提供軟體，曾與多家網路安全公司合作，包含總部位於俄國的卡巴斯基實驗室 (JSC Kaspersky Lab)。

包含 Serniya 和 Sertal 在內成為美方潛在制裁目標的俄國企業，此前多半已遭列入美國商務部的敏感技術出口管制名單，上述制裁將打擊這些公司的海外業務拓展能力，切斷取得半導體等關鍵組裝零件的途徑，並限制所有金融交易。

國際公認反洗錢專家協會 (ACAMS) 負責人 Justine Walker 表示，綜合起來，這些制裁可能產生非常大的影響，甚至蔓延到整個俄羅斯經濟，一旦碰觸到這些供應鏈，就會產生立即性的影響。

Walker 指出：「微晶片 (Microchip) 無所不在，現代經濟高度仰賴超級電腦的資料處理能力，包含石油業和航空工業。」她說，制裁的目的在於阻止俄羅斯進口關鍵技術、削弱軍事能力與整個俄羅斯經濟，以減少大眾對俄國入侵行動的支持。