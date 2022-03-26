〈俄烏衝突〉憂心受制裁牽連 傳中國石化在俄羅斯投資項目喊停

路透引述消息人士報導，中國石化集團已暫停與俄羅斯的合作談判，規避與俄羅斯進行商業往來可能面臨的制裁風險。

報導指出，這家亞洲最大煉油廠在俄羅斯建立天然氣化工廠的投資計畫，以及在中國銷售俄國天然氣的項目已經喊停，顯示即使身為俄羅斯最重要的外交夥伴，中國對西方國家的制裁仍有所顧慮。

與 Sibur 的天然氣化工廠投資項目

據了解，中國石化在俄羅斯的天然氣化工廠投資規模達 5 億美元，如今談判已經暫停。

該公司原先計劃和俄羅斯最大石化公司 Sibur 合作，在西伯利亞東部推動類似阿穆爾天然氣化工綜合工廠 (Amur Gas Chemical Complex) 的項目，由中國石油持有四成股權，Sibur 持有六成股權，預期 2024 年投產。

消息人士透露，在 Sibur 少數股東和董事會成員遭到西方制裁後，中國石化就已暫停了項目談判。

圖為 Sibur 在俄羅斯 Tobolskr 郊區的大型石化工廠 (圖：AFP)

儘管如此，消息人士稱，兩家公司仍希望能複製阿穆爾項目，再打造一座類似的工廠，目前還在尋找落腳處。

目前正在進行中的阿穆爾項目似乎也面臨資金阻礙，有消息人士表示，因西方制裁干擾貸方融資，使資金取得面臨層層阻礙。

針對上述報導，Sibur 向路透表示，會繼續和中國石化合作，包含共同執行阿穆爾項目，但否認在西伯利亞東部進行類似項目的計畫。

與 Novatek 的天然氣銷售項目

一位消息人士稱，中國石化還暫停與俄羅斯天然氣供應商 Novatek 的銷售合作，因為 Novatek 股東之一的俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank) 已被美國列入制裁名單。

Novatek 在 2019 年與中國石化、俄羅斯天然氣工業銀行 (Gazprombank) 達成初步協議，成立一家合資公司，計劃向中國銷售液化天然氣並執行分銷作業。

俄烏戰爭爆發後，中國多次表達反對制裁，堅稱與俄羅斯維持正常的經貿往來，並拒絕將俄羅斯在烏克蘭的行動稱為入侵。儘管如此，面對西方多次嚴詞警告，中國政府敦促自家企業謹慎看待在俄羅斯的投資項目。

消息人士透露，自俄烏衝突爆發以來，中國三大能源巨頭中國石化、中國石油和中國海洋石油便不斷評估制裁行動對俄羅斯投資項目的影響。

另有兩名消息人士稱，中國外交部本月三大能源巨頭的高層召開內部會議，評估它們與俄羅斯合作夥伴的關係與當地業務狀況，其中一位消息人士透露，外交部敦促他們不要任意買進俄羅斯資產。

此外，傳出三家公司已就俄羅斯相關事宜成立工作小組，並制定業務中斷和二級制裁的應變計劃。