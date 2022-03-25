預期Fed採更激進動作 10年期美債殖利率升至近3年新高2.475%

由於投資人預期聯準會 (Fed) 將更加激進，10 年期美國國債殖利率周五 (25 日) 早盤觸及 2 年新高。

10 年期殖利率觸及 2.475%，為 2019 年 5 月 9 日以來的最高水平。

美東時間上午 10 點，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 12.1 個基點至 2.464%。30 年期美國國債殖利率上漲 8.8 個基點至 2.6%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 可能會在其升息周期中採取更加激進的動作。主席鮑爾周一 (21 日) 表示，「通膨太高了」，並強調 Fed 將繼續升息，直到通膨得到控制。

他在全國商業經濟協會 (NABE) 的演說中指出，「如果我們得出結論認為，在一次或多次會議上將聯邦基金利率提高超過 25 個基點的更積極行動是合適的，我們就會這樣做。」

鮑爾發表講話後，部分市場人士提高了升息預期。高盛周一將 Fed 在 5 月和 6 月會議的升息幅度調升至 50 個基點。

美國銀行也加入了預計升息幅度更大的行列。該行預計在 6 月和 7 月升息 50 個基點，並在今年底前所有其他會議中升息 25 個基點

美國銀行經濟學家哈里斯 (Ethan Harris) 在一份報告中表示，「Fed 已經接受它落後於曲線的事實，並將受到經濟和金融市場展現韌性的鼓舞。剩下的問題是它是否願意對經濟施加嚴重的痛苦以控制通膨。」

投資人還關注烏克蘭戰爭的最新消息。北約周四 (24 日) 在其東翼增派部隊。此外，英國和美國宣布對俄羅斯精英和官員實施更多制裁措施。

美國總統拜登表示，如果俄羅斯在烏克蘭使用大規模殺傷性武器，北約將做出「相對」回應。