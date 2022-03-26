〈貴金屬盤後〉美債殖利率攀揚拖累黃金收黑 周線仍漲逾1%

市場對聯準會 (Fed) 採取更積極動作的預期，刺激美債殖利率升至近三年高點，黃金期貨周五 (25 日) 收黑，但對俄烏戰爭和通膨的擔憂情緒，增加避險和通膨對沖需求，黃金本周仍漲 1.3%，交易員持續關注俄烏情勢與立場日漸強硬的聯準會(Fed)。

4 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 8 美元或 0.4%，收每盎司 1954.20 美元，根據道瓊數據，黃金期貨價格本周仍漲 1.3%。

5 月交割的白銀期貨價格收盤下跌 30 美分或 1.2%，收每盎司 25.615 美元，本周上漲 2.1%。

受聯準會 (Fed) 下月積極收緊貨幣政策的預期推動，美國 10 年期公債殖利率周五徘徊於近三年高點，使持有黃金的機會成本上升。

此外，周五經濟數據顯示，對高通膨和俄烏局勢不確定性的擔憂，使美國 3 月密大消費者信心指數下滑至多年低位。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「若利率持續快速上升，貴金屬的上漲空間可能受限。不過，市場整體基調仍對貴金屬有利，除了避險買盤以外，也有通膨對沖需求，我們的客戶希望在投資組合中增持黃金，讓持有部位更加多樣。」

美國周四 (24 日) 明確表示將封殺所有與俄羅斯央行有關的黃金交易。根據外媒報導，俄羅斯央行黃金儲備約達 1320 億美元。

前美國鑄幣局主任、IRA 高級策略師 Edmund Moy 表示，俄烏戰爭演變為第三次世界大戰的風險正在趨緩，眼下更緊迫的擔憂是積極升息，尤其是對經濟的影響。

針對美國最新制裁，Moy 說，制裁會降低私人和公共持有的黃金流動性，使受到制裁的一方更難使用黃金作為替代支付或融資的方式，限制了黃金的可使用數量，進而對金價產生名義影響。

美元上漲也是阻礙金價表現的可能因素之一。Spartan Capital Securities 市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，美債殖利率和美元上揚可能限制黃金以更強勁的速度上漲。

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