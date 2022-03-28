三星、SK海力士首季業績可望創同期新高

南韓三星電子和 SK 海力士的 2022 年第 1 季營收，可望分別超越 70 兆韓元 (新台幣 1.6 兆元) 和 10 兆韓元，創下同期新高紀錄。

據《韓聯社》周一 (28 日) 報導，韓聯社旗下金融機構 Yonhap Infomax 對當地券商進行的調查顯示，分析師預期，三星 2022 年第 1 季營收可達 75.21 兆韓元，比去年同期成長 15.02%，而營業利潤預計將達 13.89 兆韓元，年增 38.64%。

三星去年第 3 季營收達 73.98 兆韓元，是單一季度首次突破 70 兆韓元，同年第 4 季營收更寫下 76.57 兆韓元紀錄。

三星今年第 1 季營收，因受到記憶體晶片行情下滑影響，表現遜於去年第 4 季，但是以第 1 季單一季度表現來看，預料是首次突破 70 兆韓元。

另一方面，分析師預期，SK 海力士今年第 1 季營收可達 11.58 兆韓元，比去年同期成長 36.36%，是同期間首次突破 10 兆韓元，而營業利潤預計將達 3.14 兆韓元，年增 137.08%。

三星雖然受到當前國際情勢影響，旗艦款智慧型手機 Galaxy S22 系列的 GOS 遊戲最佳化服務發現問題，還有晶圓代工方面良率調整不佳，但由於半導體行情上揚以及智慧型手機銷量增加，預料業績將出現亮眼數字。

DB 金融投資的研究員表示，第 1 季 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的行情，分別下滑 6.2% 和 5.1%，比起原先預測來的好，預料隨著 Galaxy S22 的開賣，三星 IT 暨行動通訊事業部的業績可望改善。

有關 SK 海力士的今後業績也抱持樂觀看法。Kiwoom 證券的研究員預估，SK 海力士第 2 季營收可達 14 兆韓元，營業利潤可達 4 兆韓元，都將優於第 1 季。