〈上海封城〉全日空、日航貨物航班喊停 UNIQLO多數門市關閉

上海封城，物流和零售業也開始受到影響，日航 (JAL) 和全日空 (ANA) 等航空公司，周一 (28 日) 取消多個貨機航班，另外日本流行服飾 UNIQLO 的母公司迅銷 (Fast Retailing) 也決定關閉當地部分門市。

《日本經濟新聞》周一報導，全日空表示，由於飛機維修工程師和地勤人員無法上班，已取消 3 月 27、28 日兩天從東京羽田 / 成田機場往返上海的 5 個航班，而 28 日夜晚之後的航班也還未確定，貨物載送業務已喊停。依照全日空說法，該公司的上海航線有載送電子零件等貨物。

日航也決定停止 3 月 28 日從東京羽田 / 成田機場往返上海的 2 個航班，日本貨物航空 (NCA) 周一 晚間從成田飛往上海的 1 個航班也決定取消，這兩家航空公司表示，關於 29 日之後的航班將於今後決定。

上海浦東國際機場所在的上海東部，在 4 月 1 日的清晨之前，原則上禁止人員外出，而上海西部在 4 月 5 日的清晨之前也採取相同的管制措施。

迅銷在上海市內共開設有 87 家 UNIQLO 門市，該公司遵照當局規定，自周一 起已暫時關閉上海東部的 21 家門市，位於上海西部的門市也在不動產公司等的要求之下，約有 20 家左右門市已暫時歇業。目前位在上海市內的 UNIQLO，近半數停止營業。

有中國媒體在周一 (28 日) 報導提到，美國特斯拉 (TSLA-US) 的上海工廠將停工 4 天。

這次上海封城，分成東、西兩個部分實施。除了電力、瓦斯、自來水和食品等，與生活基礎設施有關的行業之外，其餘企業都必須改為在家上班等方式，而工廠部分則必須在封閉環境中進行生產活動。