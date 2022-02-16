SK海力士研發出新一代記憶體晶片PIM 具獨立運算功能

SK 海力士 (SK Hynix) 週三 (16 日) 宣布，他們已研發出具有運算能力的新一代記憶體晶片 PIM(Processing-In-Memory)。和以往記憶體晶片不同的是，PIM 具有 CPU 或 GPU 般的運算功能。SK 海力士將於本月底在舊金山召開的全球最具盛名半導體會議「2022 ISSCC」展示成果。

SK 海力士表示，今後 PIM 技術若是能再進化，那麼在智慧型手機等資通訊設備上頭，以記憶體為中心的全新運算架構 (Memory Centric Computing) 就有實現的可能。

SK 海力士也研發出運用 PIM 技術的 GDDR6-AiM(Accelerator in Memory) 樣品。該公司表示，若用該項產品取代一般 DRAM 來搭載在 CPU 或 GPU 上頭，特定運算的速度最高可提升 16 倍之多。

此外，和以往產品相比，能耗還可減少 80%。該公司預料未來可應用在挖礦、高性能演算、以及大數據的運算和儲存等。SK 海力士也計畫公開他們和 AI 晶片公司 SAPEON 合作，結合雙方 GDDR6-AiM 和 AI 晶片技術的研發成果。SAPEON 先前剛從 SK Telecom 分拆出來。

SK 海力士解決方案開發擔當副社長安炫表示，該公司將活用 GDDR6-AiM 這款具備 PIM 獨立運算功能的產品，來構建全新的記憶體解決方案生態系統；今後公司的事業模式和技術開發，也將朝著持續進化的方向來做努力。

另一方面，同業的南韓三星電子在 2021 年 2 月已研發出結合記憶體晶片和 AI 處理器的高頻寬記憶體 HBM-PIM。此外，韓國科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT) 於 2022 年 1 月召開的「第二屆 AI 最高層級戰略對話」中表明，2028 年之前在 PIM 的技術開發將加碼投資 4027 億韓元。