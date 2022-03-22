〈美股早盤〉市場逐漸消化鮑爾鷹派言論 美股開高

聯準會（Fed）主席鮑爾昨日鷹派發言後，加劇美債拋售，十年期與兩年期美國公債殖利率飆高，不過投資人逐漸消化消息，美股周二（22 日）開高走高。截稿前，道瓊工業指數上漲近 215 點或近 0.62%，那斯達克綜合指數上漲 0.68%，標普 500 指數漲 0.57%，費城半導體指數上漲 0.19%%。

鮑爾日前在經濟會議上表示為平抑通膨，不派除採取更激進政策，稱若有必要將在 5 月升息 2 碼，鷹派言論一出後，美債殖利率周一攀高，美國兩年期公債殖利率一度升至 2.17%，創疫情期間以來新高，與此同時，美國十年期公債殖利率也一度升至 2.34%，創下 2019 年 5 月以來新高。高盛預估 Fed 接下來將兩次升息 2 碼、四次升息 1 碼。

由於投資人評估俄烏戰爭對經濟的影響，股市、債市、大宗商品和匯市在過去一個月因市場波動而大幅下挫，目前許多投資人擔心，這場戰爭可能讓通膨持續高漲，阻礙美國和歐洲的經濟成長。

然而，鮑爾日前談話給投資人帶來新的難題，語氣更加鷹派，一再強調央行面臨不確定，並表示央行官員準備將政策轉向更具破壞性的方向。

歐盟計畫對俄國祭出石油禁令，但德國與匈牙利表示反對，加深歐盟內部對俄國制裁方面的分歧，布蘭特原油期貨在每桶 119 美元至 113 美元區間波動後趨穩。

截至台北時間周二（22 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤上漲 9.90%，至每股 113.85 美元

中國電商巨擘阿里巴巴宣布庫藏股計畫加碼至 250 億美元，創下中概股最高紀錄，這也是過去一年來阿里巴巴第二次提高回購金額。該公司董事會已授權將股份回購金額從原本 150 億美元上調至 250 億美元，庫藏股計畫的有效期為兩年，將持續至 2024 年 3 月底。

Nike(NKE-US) 早盤上漲 4.87%，至每股 136.53 美元

運動用品大廠 Nike 受惠數位銷售成長與成功應對供應鏈問題，第三季繳出亮眼成績單，營收年增 5% 至 108.7 億美元，優於市場預估的 105.9 億美元；Q3 淨利雖年減 3.4% 至 14 億美元，但經調整每股盈餘為 0.87 美元，遠勝市場預估 0.71 美元。

騰訊音樂 (TME-US) 早盤上漲 5.16%，至每股 4.89 美元

騰訊音樂在美中兩國監管機構夾殺環境下，去年第四季財報表現大致符合市場預期，營收年減 8.7% 報人民幣 76.1 億元，扣除一次性項目後，經調整後每股獲利報人民幣 0.50 元。值得注意的是，線上音樂服務收入成長 4.3%。

此外，騰訊音樂計畫以介紹形式，於香港聯合交易所主板二次上市，意指將不涉及額外集資。該公司於去年 3 月宣布的 10 億美元股票回購計畫已完成過半並持續進行。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛投資組合策略資產配置總經理 Christian Mueller-Glissmann 表示，對市場來說目前局勢相當令人不安，Fed 的緊縮周期在早期階段就相當冒險，有造成經濟成長放緩的可能。

數據分析公司 Quant Insight 主管 Huw Roberts 表示，Fed 上周釋出的訊號是將收緊貨幣政策，但美國有足夠的彈性能夠承擔這種情況，不過鮑爾昨日的言論打破了市場的一些預期，目前最大變數是經濟成長方面的問題。

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示：「……Fed 某種程度上可能需要重寫劇本——每次會議都必須升息，並且不排除一次性升息超過 25 個基點，甚至不得不同時進行升息和量化緊縮。」