輝達GTC發表Hopper架構最新GPU 採用台積電4奈米製程

輝達（Nvidia）周二（22 日）在 GPU 技術大會（GTC）上公布一系列專注人工智慧（AI）的產品，包括 Hopper 架構細節、採用該架構並搭載台積電 (2330-TW)4 奈米製程的 H100 GPU，並透露計畫打造全球最快人工智慧超級電腦「Eos」的初步計畫。

Hopper 架構命名源於電腦科學先驅 Grace Hopper，新款 H100 GPU 採用台積電最先進的 4 奈米製程，是 5 奈米製程的強化版本，在效能方面皆有所提升，此外，H100 GPU 有 800 億個電晶體，是第一款支援 PCle Gen5 與使用 HBM3 的 GPU，記憶體頻寬高達每秒 3TB，最快將於第三季上市。

首款採用 Arm Neoverse 架構的 Grace CPU 超級晶片也在會中亮相，該款 CPU 是專為人工智慧基礎架構與高效能運算所設計的獨立資料中心。Grace CPU 超級晶片是透過 NVLink-C2C 技術連接兩個 CPU 晶片，能提供人工智慧所需的高階運算能力，與目前隨 DGX A100 出貨的雙 CPU 相比，其效能表現高出超過 1.5 倍，預估在 2023 年上半年上市。

另外還有 H100 CNX 的融合加速器，搭配 ConnectX-7 400Gb/s InfiniBand 及 Ethernet SmartNIC，為企業資料中心的多節點 AI 訓練，以及邊緣的 5G 訊號處理等 I/O 密集型應用程式，提供突破性的效能。

會中也發表第 4 代 DGX 系統 H100 超級電腦，搭載 8 組 H100 GPU，可在全新 FP8 精度下提供 32 petaFLOPS（運算能力單位）的 AI 運算表現，足以滿足大型語言模型、醫療研究及氣候科學的大規模運算需求。

除硬體外，輝達同時宣布人工智慧軟體服務的更新，包括用於音訊與視訊增強，以及支援虛擬化身等功能的軟體開發工具套件「Maxine」，還有用於語音識別與文本語音轉換的軟體開發工具套件「Riva」。

輝達在會上透露，目前正在建造一款新的人工智慧超級電腦「Eos」，將使用 Hopper 架構包含約 4,600 H100 GPU 並提供 18.4 Exaflops 的 AI 效能，不過該系統僅用於公司內部研究，將在未來幾個月內上線。（Exaflop 指每秒執行 1 兆次運算的能力）

截稿前，輝達 (NVDA-US) 股價略漲 0.34%，每股暫報 268.25 美元。