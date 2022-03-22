俄副總理警告：若禁俄羅斯原油 油價恐達到每桶300美元

隨著俄烏戰事持續延燒，歐盟部分國家考慮對俄羅斯實施石油禁運，俄羅斯副總理 Alexander Novak 在週一 (21 日) 警告，如果西方避開俄羅斯原油，國際油價可能漲至每桶 300 美元。他也表示，俄國正考慮禁止釉出口，以反制西方國家制裁。

Novak 表示，歐洲目前不可能拒絕採購俄羅斯的石油和天然氣，因為俄羅斯的供應難以替代，他認為，歐洲呼籲停止購買只是吸引注意力的政治手段。

Novak 預估，如果西方國家完全拒絕俄國石油，油價將會達到 300 美元，甚至有些人認為會達到 500 美元。Novak 也表示，俄羅斯正在努力通過解決物流問題來維持石油出口量，並將持續像制裁前一樣生產石油和天然氣。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 曾表示，歐盟將近三成的原油進口需求來自俄羅斯，以柴油來看，俄羅斯甚至占歐盟淨進口高達八成，代表若對俄實施進口禁令，歐盟必須從他處尋找大量替代來源，這將導致市場供應吃緊，並擴大石油輸出國家組織及產油盟國 (OPEC+) 的增產壓力。

兩名知情人士透露，俄羅斯在 3 月 1 日至 3 月 20 日期間，將該國石油和天然氣凝結油產量從 2 月的平均每日 1,106 萬桶，增加到每日 1,111 萬桶。

Novak 表示，俄羅斯政府也正在考慮禁止向美國輸出鈾，以反制西方國家的制裁行動。美國依賴俄羅斯及其盟友國哈薩克、烏茲別克進口大約半數的鈾，這些鈾被用於美國核電廠發電。