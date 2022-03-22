馬斯克：SpaceX星艦有望5月進行首次軌道飛行

馬斯克公布旗下太空公司 SpaceX「星艦」（Starship）升空計畫最近進展，有望在 5 月進行首次軌道飛行。

馬斯克在推特上表示：「我們將在下個月前打造 39 個飛行引擎，接著花一個月的時間進行整合，有希望在 5 月進行軌道飛行測試。」

據報導，SpaceX 一直在致力開發星艦，其 400 英尺高、可重複使用，可載人載物，該火箭及其超級重型推進器是由 SpaceX 的「猛禽」（Raptor）系列引擎驅動。

SpaceX 已經用 Starship 原型機完成了多次高空飛行測試，但還從來沒有飛出過地球的大氣層，因此這也是本次軌道飛行測試的目標。

目前 SpaceX 仍需要取得美國聯邦航空總署（FAA）的許可，據此前報導，審查已經被推遲了好幾次，不過該機構發言人透露，將在 3 月 28 日之後公布評估結果。

日前有報導指出，由於俄國遭國際制裁，英國衛星網路公司 OneWeb 取消與俄航天局（Roscosmos）的火箭發射合作，轉向競爭對手 SpaceX 協助將寬頻衛星送入太空。

馬斯克對該篇報導回應，美國太空公司將從俄國制裁中受惠，而 SpaceX 無疑將成為發射市場的大贏家。

馬斯克在推特上也表示，SpaceX 預計今年的太空船發射計畫占全球的 65%，而且逐漸增加的需求將把這個數字提高到 70%，儘管不是很大的變化，但該數字還不包括星艦。