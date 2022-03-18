Fed布拉德鷹派發言 稱央行應將利率提高至3%以上對抗通膨

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周五（18 日）表示，認為聯準會（Fed）今年應該將聯邦基金利率從 0% 水準提高至 3% 以上，相當於升息 12 次，以向公眾證明其打擊通膨決心。

在本周的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議中，布拉德是唯一對升息幅度投下反對票的人，主張升息 0.5 個百分點，他在周五的聲明表示，希望 Fed 能將基準利率從 0% 提高至 3% 以上，並稱通膨正在傷害經濟底層的民眾，應將利率調整到更適合當前情況的水準。

布拉德說：「對於收入與財富屬於小康，以及對生活成本不斷上升負擔能力有限的人來說，過度通膨的負擔特別沉重。強勁的經濟表現與出乎意料的高通膨相結合，意味著 FOMC 目前的政策利率太低，無法審慎管理美國的宏觀經濟形勢。」

同時布拉德也指出 Fed 曾在 1994-95 年曾採取過激進的升息行動，以應對經濟復甦和逐步上升的通膨，並認為當下的環境應採去類似行動。

10 位 FOMC 預計年底前的基準利率為 1.75% 至 2%，但有 8 位委員認為應該更高，在 FOMC 聯邦資金利率預測點狀圖中，最高點的範圍是 3%-3.25%，有可能是布拉德的。

FOMC 聯邦資金利率預測點狀圖。（圖片：Fed）

日前 FOMC 在為期兩天的會議後，將基準利率調高 0.25 個百分點，為近 3 年來首次升息，與此同時，經濟預測顯示，今年其餘貨幣政策會議上，每次都會升息 0.25 個百分點，將使基準利率在年底達到 1.75% 至 2% 的區間。