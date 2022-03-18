億萬富翁投資人：美股將進一步下跌 但股票仍是惡劣環境下最佳資產

據報導，億萬富翁投資人 Leon Cooperman 在接受採訪時表示，他認為隨著俄烏衝突持續，且各國央行的貨幣政策影響市場，股市將會進一步下跌。不過，他也指出，股票仍是惡劣環境下最佳資產。

今年美國和全球股市大幅下跌，主因就是各國央行準備撤回疫情期間對經濟的支持政策措施，加上俄羅斯入侵烏克蘭也讓市場受到衝擊。截至週三收盤，標準普爾 500 指數今年迄今下跌了 8.7%。

Cooperman 表示，俄烏緊張局勢對投資人來說很重大，因為很難預測接下來會發生什麼。他也指出，美國的財政和貨幣政策「非常不恰當」，助長了債務和通膨的上升。美聯準會週三開始自 2018 年以來首度升息，試圖應對 40 年來最嚴重的通膨。

Cooperman 也說道，目前標準普爾 500 指數的估值仍然偏高，並且情況將在一定程度上惡化。他認為股市將會進一步下跌，他也將會在任何上漲時積極拋售股票。

不過，儘管 Cooperman 對市場較為悲觀，他表示股票仍然是惡劣環境下的最佳資產。他指出，美國仍有一些表現良好且價格低的公司。有鑑於近期石油和大宗商品價格的上漲，能源股對他非常具有吸引力。

Cooperman 也表示，他仍然看好科技巨頭微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US)，因為他們的估值並沒有被過度高估。

小摩 (JPMorgan) 美國股票分析師 Dubravko Lakos-Bujas 曾表示，在如今的情況下，他認為 2022 年的「高確信」類股是能源股，具備雙重避險功能，能同時應對高通膨和地緣政治的風險。