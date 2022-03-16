美銀：散戶持續抄底買入 買超力道金融危機以來最強

俄羅斯侵略烏克蘭，撼動全球金融市場，西方國家相繼祭出制裁，近期美股面臨大幅修正，但是仍有不少散戶選擇抄底買入。據美國銀行在週二 (15 日) 發布的數據顯示，散戶在過去 10 週中，有 7 週在淨買入，且買入力道較 2008 年金融海嘯以來任何一次下跌都大。

報告中指出，散戶投資人在近期的下跌中，是一個特別積極的買家群體。雖然上週標準普爾 500 指數下跌近 3%，但散戶仍在抄底，在過去 10 週中，有 7 週是淨買家。年初至今，散戶每週都買入股票，並且逢低買超力道超過金融海嘯以來任何一次股市跌幅超過 10% 以上的修正時期。

根據投資研究公司 Vanda 的數據顯示，自俄國上月 26 日入侵烏克蘭以來，散戶已買入高達 60.7 億股美股。

不過，相較於散戶的持續抄底，避險基金則持續減持股票，美銀分析師指出，對於全球經濟成長減緩的擔憂加劇，使得基金經理們增持現金，目前對現金的配置達到 5.9%，是 2020 年疫情爆發以來的新高，也高於金融危機時期的 5.4%。

Generali Investments 在先前建議，如果美股或歐股再下跌 5% 至 7%，則將這些市場風險溢價推至具有歷史吸引力的水準，建議在地緣政治和能源整體局勢明顯改善前，投資人應避免進場接刀，而是考慮保留現金。