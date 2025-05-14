〈美股盤後〉美商務部撤拜登AI晶片出口限制 標普收復2025年以來跌幅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-14 04:44

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受惠於美中關稅協議與通膨數據放緩，美股主要指數週二 (13 日) 普遍揚升，標普 500 指數上漲 0.72%，一舉收復自 2025 年以來的全部跌幅。

美國商務部週二正式撤銷拜登時代「AI 擴散規則」，AI 巨頭輝達領漲，那斯達克指數勁揚 1.61%，費半指數續飆超 3%。

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雖然關稅帶來的影響可能尚未立即浮現，但債券交易員已將焦點轉向通膨數據，尋找聯準會利率決策的線索。

美國勞工部公布，4 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.2%，低於市場預期的 0.3% 增幅；CPI 年增率則降至 2.3%，創 2021 年 2 月以來新低，顯示通膨壓力進一步緩解。

市場預期，聯準會可能在 9 月開始降息 1 碼，較先前預估的 6 月有所延後。而高盛出乎意料地下調了對美國經濟衰退的預測，經濟衰退的可能性從 45% 降至 35%

地緣政治方面，川普政府週二表示，沙烏地阿拉伯已承諾向美國投資 6,000 億美元，資金將重點用於科技和國防等領域。

美中 12 日宣布互相降低關稅後，白宮宣布小額包裹的關稅稅率將從 120% 降至 54%，這有利於 Shein 和 Temu 等中國跨境電商平台。

美股週二 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 269.67 點，或 0.64%，收 42,140.43 點。

那斯達克指數上漲 301.74 點，或 1.61%，收 19,010.09 點。

S&P 500 指數上漲 42.36 點，或 0.72%，收 5,886.55 點。

費城半導體指數上漲 150.42 點，或 3.15%，收 4,931.36 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 309.69 點，或 2.34%，收 13,542.59 點。

標普 11 大板塊表現分歧，資訊科技類股領漲，非必需消費品和能源亦有亮眼表現，傳統防禦型板塊則走勢疲弱，醫療保健重挫 2.97%，跌幅最深。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍走揚。Meta (META-US) 上漲 2.60%；蘋果 (AAPL-US) 揚升 1.02%；Alphabet (GOOGL-US) 小漲 0.68%；微軟 (MSFT-US) 小幅下跌 0.027%；亞馬遜 (AMZN-US) 走高 1.31%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.75%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.92%；聯電 ADR (UMC-US) 微升 0.65% ；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.32%。

企業新聞

美國晶片大廠輝達 (NVDA-US) 大漲 5.63% 至每股 129.93 美元。AMD (AMD-US) 收紅 4.01% 至每股 112.46 美元。

輝達 13 日宣布，將向沙烏地阿拉伯新成立的人工智慧 (AI) 公司 Humain 提供先進半導體晶片，用於一個當地 500 MW 的資料中心。Humain 也宣布與 AMD 合作，未來五年將投入 100 億美元部署 AI 基礎設施。

加密貨幣交易平台 Coinbase 將在 5 月 19 日交易開始前取代成分股 Discover Financial Services。受此消息激勵，Coinbase (COIN-US) 噴高 23.97% 至每股 256.90 美元，創去年 11 月大選後最大漲幅。

聯合健康集團 (UNH-US) 暴跌 17.79% 至每股 311.38 美元。此前，該公司宣布執行長 Andrew Witty 將因「個人原因」辭職​​，並暫停 2025 年財測。

波音 (BA-US) 收紅 2.46% 至每股 203.42 美元。知情人士指出，在美中雙方同意暫時削減相互關稅後，中國已解除先前對航空公司接收波音飛機的禁令。

微軟 (MSFT-US) 震盪收低 0.027% 至每股 449.14 美元。微軟宣布，將在全球各地、各層級裁減約 3% 的員工。聲明指出，公司將持續進行必要的組織調整，以確保微軟在瞬息萬變的市場中維持競爭力並持續成長。

經濟數據

美國 4 月 CPI 年增率報 2.3%，預期 2.4%，前值 2.4%

美國 4 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 - 0.1%

美國 4 月核心 CPI 年增率報 2.8%，預期 2.8%，前值 2.8%

美國 4 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

華爾街分析

資產管理公司 Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 稱：「CPI 數據大幅緩解市場對關稅引發經濟衰退與棘手通膨的雙重擔憂。我們仍然擔心，高估值和市場集中度仍然是今年股價風險，但從短期來看，市場應該會喜歡這些數據，並延續 12 日的 (美中協議) 慶祝活動。」

美國西北共同財富管理公司投資長指出：「我們將進一步分析數據，以判斷 3 月通膨放緩的趨勢是否持續，並觀察近期調查所顯示的企業成本上升，是否已逐步轉嫁至消費端。」