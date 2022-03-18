〈俄烏衝突〉鐵打的關係撤不了！漢堡王揚言關閉在俄800家分店 遭合夥人拒絕

漢堡王正準備分割其在俄羅斯業務中 15% 的股份，但該公司周四 (17 日) 表示，無法立即讓當地營運合法暫停。

漢堡王母公司餐飲品牌國際 (Restaurant Brands International) (QSR-US) 上周宣布，由於俄軍入侵烏克蘭，公司將停止為在俄羅斯的 800 多家加盟店提供企業支持，包括拒絕批准任何投資或擴張，且停止營運、行銷和供應鏈。

然而，該公司國際總裁 David Shear 周四卻在致員工的一封公開信中指出，該公司在俄國的業務結構使其無法像同業那樣立即關閉當地餐廳。

Shear 說：「問我們想不想立刻暫停漢堡王在俄羅斯的所有營運？是，我們想。我們現在能強制暫停營運嗎？沒辦法。」

漢堡王透過與商人 Alexander Kolobov、烏克蘭資本投資公司，以及俄羅斯投行 VTB Capital 創建合資公司進入俄羅斯市場，而 VTB Capital 是遭美國制裁嚴重打擊的俄羅斯主要銀行附屬機構。

Shear 表示，漢堡王聯絡負責日常營運和監督在俄分店的 Kolobov，要求他「立即暫停在俄羅斯的漢堡王餐廳運作」，但 Kolobov 拒絕了。

漢堡王擁有該合資企業 15% 股權，且沒有合作夥伴持有多數股權。根據 Shear 的說法，漢堡王無法單靠自己合法關閉業務。

「單方面更改契約於法無據，我們任何一方合作夥伴也無法自行撤資或推翻整個協議。因為全球任何產業、任何認真的投資者，都不會同意用脆弱的終止條款來訂定長期的業務關係。」

Shear 表示，公司已開始剝離其在合資企業中的股份，但根據協議條款，必須花一段時間才能夠解除。他補充，漢堡王完全遵守所有適用的制裁。

要執行漢堡王的契約，必須俄羅斯當局的支持，但以俄國與西方國家目前衝突和緊張局勢判斷，這點近期內恐怕難以做到。