美能源股今年迄今大漲近50% 預期創下史上最大年度漲幅

鉅亨網編譯凌郁涵 2021年12月30號15點50分

在去年新冠疫情爆發後，各國實行防疫封鎖措施，使得能源股下墜，不過，隨著經濟復甦持續，相關類股報復性回升，美國標準普爾 500 指數的能源類股有望創下有記錄以來的最大漲幅。

隨著消費旅遊的反彈，根據 FactSet 的數據，能源股今年迄今已上漲近 50%，大幅超過了 2016 年約 25% 的新高記錄。同時，美國原油期貨和布蘭特原油期貨，今年來也上漲了 50% 以上。

TortoiseEcofin 的高級投資組合經理 Rob Thummel 表示，石油和天然氣，甚至是煤炭都將會是未來全球經濟成長的重要關鍵因素，投資人終於意識到這一點。

其中，在石油和天然氣勘探和生產領域中，Devon Energy(DVN-US) 股價漲勢最大，在今年飆漲了近 3 倍。「在返還股東現金的推動下，今年又將是表現優異的一年。」Thummel 說道。

在能源股當中，透過股票回購和派發股息向股東返還現金的業者表現最好，漲幅較為落後的則是能源設備和服務、儲存運輸、煉油和行銷公司，Baker Hughe(BKR-US) 上漲 16%，Kinder Morgan (KMI-US) 上漲 16%，Phillips 66(PSX-US) 上漲 4.2%。

除了能源股外，房地產股和資訊科技板塊今年表現也緊隨其後，分別上漲了 42% 和 35%。

Canoe Financial 合夥人兼資深投資組合經理 Rafi Tahmazian 曾表示，人們對投資能源基金的興趣盎然，因為這些基金回報豐厚。截至 11 月底，Tahmazian 旗下以能源生產商為主的基金，今年以來上漲 91.2%。

儘管交易員對油價接下來半年的表現不抱希望，不過，Tahmazian 指出，能源公司今年已經償還了債務，在原油價格下降的情況下，仍然可以繼續獲利。