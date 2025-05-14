華爾街大佬格里芬：面對關稅風暴 現金為王！

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 02:30

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根據《彭博》周二 (13 日) 報導，美中貿易戰暫時休兵後，美股大幅反彈，投資人情緒回穩。不過，全球知名避險基金 Citadel 創辦人兼執行長格里芬 (Ken Griffin) 回顧過去一個月市場動盪時坦言，面對快速變動的政策環境，也許「選擇持有現金、靜觀其變」反而是最好的投資策略。

格里芬：政策變動劇烈 基本面投資者難以應對

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格里芬受訪時直言：「對於基本面投資者來說，這段時間特別困難。因為我們投資的公司價值，幾乎完全被來自華府快速變動的政策主導。」他表示，儘管 Citadel 一貫奉行積極尋找市場機會的投資文化，但在回顧這段動盪時期後，不禁反思：「或許當時選擇持有現金才是最明智的策略。」

這番言論反映出，即便是資產管理規模超過 500 億美元的全球大型對沖基金，也難以在政策高度不確定的環境下保持穩健表現。格里芬坦言，這樣的決策雖然與 Citadel「積極創造價值」的投資理念相悖，但現實環境已經讓他重新思考風險控管的策略。

美中暫停關稅 美股強勢反彈

隨著美中兩大經濟體達成貿易停火協議，暫停對彼此商品加徵關稅，華爾街投資人終於鬆了一口氣。本周一美股大幅反彈，標普 500 指數大漲 3.3%，創下逾一個月來最大單日漲幅；那斯達克 100 指數更強勁反彈 4%。

這波反彈也正式扭轉了自川普總統 4 月 2 日宣布「解放日」(Liberation Day) 後的市場頹勢。當時，美國對全球進口商品徵收 10% 的最低關稅，對中國商品的總體關稅更高達 145%，引發全球經濟放緩的憂慮，重創股市並推升金價創下歷史新高。

格里芬對此批評，這些關稅措施實際上成為「累退稅」，對中下階層的打擊最為嚴重，他更直言，這樣的政策將在未來的期中選舉中付出「實質代價」。

關稅政策調整 AI 晶片管制成關注焦點

格里芬在訪談中也肯定美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 為緩解貿易衝突所做的努力。他表示：「雙邊貿易條件已經有了實質性的改善，比幾天前的情況好太多。」不過，他也提醒，後續仍有更多談判尚未完成，市場情緒仍存在不確定性。

川普上周已宣布計劃撤銷部分拜登政府時期實施的人工智慧 (AI) 晶片出口管制，這項政策變動帶動半導體類股強勁反彈。然而，市場仍高度關注，美國是否會進一步放寬中國取得先進美國晶片的限制。