日本2月核心CPI年增0.6% 合乎市場預期

日本 2 月份的核心 CPI 報 100.5、年增 0.6%，連續 6 個月上升，年增率合乎市場預期，但較 1 月份的年增 0.2% 擴大。原油等資源價格飆漲，導致能源價格攀升，加上生鮮以外的食品價格上揚，都造成 CPI 數據上升。

日本總務省周五 (18 日) 公布，2022 年 2 月的全國消費者物價指數 (CPI，2020 年 = 100)，不含生鮮食品的核心 CPI 報 100.5，年增 0.6%，連續 6 個月上升。Nikkei QUICK 整理出的市場預測中數為年增 0.6%，和實際表現相同。

以品項來看，能源價格年增 20.5%，出現 1981 年 1 月以來最大漲幅；電費年增 19.7%，出現 1981 年 3 月以來最大漲幅。都市瓦斯費年增 22.9%；汽油、煤油也較去年同期出現大幅增長，和前月相比也出現微幅上揚。

生鮮以外的食品價格年增 1.6%，增加幅度較 1 月份的年增 1.3% 進一步擴大。住宿費用年增 6%，去年同期受到疫情衝擊，在今年 2 月回彈。

另一方面，行動通訊費用年減 53.6%，出現大幅滑落；主因在於各家行動通訊公司推出低價方案所致。家庭用耐久財年減 3.4%，和電冰箱銷售表現不佳有關。

2 月核心 CPI 月增 0.4%；超核心 CPI 年減 1%，連續 11 個月呈負成長。全指數 CPI 年增 0.9%，連續 6 個月呈正成長。