〈俄烏衝突〉地緣政治等四大不利情況拖累 中國今年貿易順差恐縮水逾六成

新冠疫情期間，對大量商品的需求將中國貿易順差推升至歷史新高，如今隨著俄烏戰爭爆發，經濟學家認為，中國淨出口恐受一連串不利情況波及，使貿易順差較去年縮水超過六成。

凱投宏觀 (Capital Economics) 高級中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 表示，因海外需求疲軟與進口費用增加，俄烏戰爭很快就會對中國出口產生影響。

澳盛銀行研究部門 (ANZ Research) 預估，中國今年貿易順差可能縮小至 2380 億美元，僅為去年創紀錄順差 6760 億美元的 35%。身處俄烏戰爭下，CNBC 整理幾項可能影響中國淨出口的情況。

中國主要貿易夥伴面臨成長衝擊

作為中國第二大貿易夥伴，歐盟約占中國出口總額的 15%，澳盛研究數據顯示，去年中國對歐盟的出口大幅增加，30% 的出口成長中，有 16% 是由歐盟貢獻。

澳盛研究高級中國經濟學家 Betty Wang 表示，這場戰爭可能導致全球經濟廣泛放緩，尤其是歐洲。

Wang 說：「從統計數據來看，歐盟經濟成長與中國出口總額具有高度相關性，歐盟 GDP 增長率每下滑 1 個百分點，中國出口總額將下滑 0.3 個百分點。」

晶片缺貨窘境

澳盛研究表示，在晶片缺貨情況未解情況下，俄烏戰爭恐進一步干擾供應鏈，使全球晶片缺貨問題惡化。

烏克蘭和俄羅斯為氖氣和氪氣等稀有氣體的主要供應國，這兩種氣體都是半導體製程所需，因此兩國均在全球半導體供應鏈中扮演重要角色，若稀有氣體斷供，這對高度仰賴晶片出口的中國來說絕非好事。

根據澳盛研究，中國去年 30% 的出口成長當中，電子產品貢獻 17.1 個百分點。

鎳市恐慌

TS Lombard 周一發布報告指出，中國是新興市場當中最容易受到商品缺貨影響的國家，尤其是鎳供應中斷。

鎳是電動車電池的關鍵原料，值得注意的是，俄羅斯是全球第三大鎳生產國，而中國是全球最大的電動車生產國。一項研究發現，2010 年至 2020 年這段期間，中國製電動車占全球電動車比重超過四成。

俄烏戰爭爆發，引發市場對於鎳供應中斷的擔憂情緒，鎳礦價格屢創新高，迫使倫敦金屬交易所 (LME) 暫停鎳期貨交易。

能源價格飆漲

星展銀行 (DBS) 經濟學家 Nathan Chow 和 Samuel Tse 表示，中國去年進口價值約 4230 億美元的能源產品，當中有 2530 億美元是原油，比重將近六成。

自上周飆至每桶 130 美元的高位後，國際油價本周稍早一度跌破 100 美元，周四再度回升，遠高於年初的 70 美元至 80 美元。

身為全球最大原油進口國，俄烏戰爭導致油價劇烈震盪，中國受到的衝擊自不待言。星展經濟學家預估，若今年平均油價自每桶 71 美元飆至 110 美元，中國名目 國內生產毛額 (GDP) 將減少 0.8%。

不過經濟學家也說，考慮到在各國制裁俄羅斯的同時，中國始終保持中立，或許中國可從俄羅斯進口原油，抵銷油價上漲的一部分影響。