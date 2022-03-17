美國經濟警鐘響起 5年期與10年期美債殖利率曲線倒掛

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 對於美國經濟的樂觀聲明，似乎得到了股市的認可，但債券交易員並不買帳，市場因此見到少見的警戒信號。

美國聯準會周三 (16 日) 啟動升息，並暗示未來 6 次會議上都將升息。但反映在債市，卻出現 5 年期和 10 年期公債殖利率曲線倒掛，為 2020 年 3 月以來首次。

5 年期與 10 年期美債殖利率倒掛 (圖表取自 Zero Hedge)

雖然依據聯準會官員的步調，到 2023 年底，利率將高達 2.8%，但交易員卻擔心，如此的正常化步調，恐將使美國經濟受創。

RBC Global Asset Management 美國固定收益主管 Andrzej Skiba 指出，市場正在消化更高的衰退風險，因此出現 5 年和 10 年期公債殖利率曲線倒掛。

這種情況出現，預示著經濟衰退的風險加大。德意志銀行分析師 Jim Reid 更進一步指出，雖然並非每次升息周期都導致衰退，但每個伴隨殖利率倒掛的升息，最終都在 1 到 3 年內引發經濟衰退。

伴隨殖利率倒掛的升息，往往引發經濟衰退 (圖表取自 Zero Hedge)

5 年和 10 年期公債殖利率曲線倒掛，雖然沒有 2 年與 10 年期的倒掛那麼受到關注，但仍然被普遍視為經濟衰退的前兆。

MUFG 美國宏觀策略主管 George Goncalves 指出，目前的發展看起來，就好像鮑爾希望一方面呈現樂觀態勢，同時對通膨採取強硬的做法，但這麼做卻完全忽視，事情可能以政策錯誤及衰退風險結束，「時間會證明一切的」。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 認為，聯準會現在進入全面打擊通膨模式，跟隨通膨調整政策，他預測，這將使美國經濟在下半年放緩，並在政策收緊與油價上漲的雙重打擊下，陷入衰退風險。