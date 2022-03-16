〈俄烏衝突〉IEA：若OPEC不增產 石油市場將面臨供應危機

國際能源署（IEA）周三（16 日）表示，俄國入侵烏克蘭以及西方國家對其石油出口制裁將對供應造成衝擊，除非主要產油國增產，否則將給全球經濟成長帶來壓力，石油市場最快將在第二季陷入赤字。

IEA 周三在月度報告中指出，能源市場正面臨數十年來最大的供應危機，並可能帶來持久的變化。雖然只有包括美國在內的一些國家禁止進口俄國石油，但貿易商、能源業者與航運公司擔心名聲與制裁風險，都迴避俄國原油，這意味著從下個月開始，俄國在全球市場上的原油供應量將每天減少 300 萬桶。

IEA 依據石油輸出國組織（OPEC）目前已同意開採的產量預測，把今年全球石油日產量下調 200 萬桶至 9,950 萬桶。

供應減少導致石油價格飆升至多年高點，天然氣、汽油與煤礦價格也節節攀升，IEA 表示，更高的價格將推升通膨並降低家庭購買力，迫使各國央行祭出對策對抗通膨，對經濟成長產生強烈的負面影響。

這一結果也意味著石油需求將受到打擊，但不足以平衡俄國的供應缺口。IEA 預估今年的石油需求將比上月預期的每天 9,960 萬桶減少 100 萬桶，並且將今年石油需求成長削減 100 萬桶 / 日，至 210 萬桶 / 日。

IEA 稱，除非 OPEC 增加供應水準，否則石油市場最快將在第二季陷入赤字。除 OPEC 主要成員國沙國與阿聯的閒置產能外，沒有其他額外供應來源能平衡市場，至於從伊朗獲得額外供應的前景似乎還很遙遠。

截稿前，西德州中質原油（WTI）4 月交割的期貨下跌 0.32% 至每桶 96.13 美元，布蘭特原油 5 月交割期貨跌 0.32%，至每桶 99.59 美元。