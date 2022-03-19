〈紐約匯市〉Fed官員鷹派言論連發支撐美元 周線仍跌0.9% 日圓貶至六年低點

在聯準會 (Fed) 官員接連發表鷹派言論，表示央行應採更積極措施對抗通膨後，美元兌一籃子主要貨幣周五 (18 日) 自近期跌勢中反彈，但本周仍貶 0.9%，日圓兌美元則觸及六年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.26%，報 98.23，最高觸及 98.62，最低 97.84，周線下跌 0.9%。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 呼籲今年大幅調升基準利率至 3% 以上，認為 Fed 應積極行動，幫助緩解通膨對美國家庭造成的沈重負擔。

Fed 本周宣布升息一碼，而布拉德是會議上唯一投票反對的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，因為他更支持一次升息兩碼。

同日，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 也表達對 Fed 採取更激進行動的支持，包含一次或多次升息兩碼，以及盡快減持債券。

華盛頓西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 高級分析師 Joe Manimbo 指出，Fed 的鷹派言論已為美元注入動力，這凸顯出央行政策更鷹派的前景，不過他也表示，雖然 Fed 本周態度強勢，總體來說，Fed 的利率前景仍符合市場預期。

美元兌日圓升 0.47% 至 119.14 日圓，日圓匯率創下六年新低。日本央行 (BOJ) 周五維持超寬鬆貨幣政策不變，一如市場預期，主要因日本通膨依舊低迷。

投資人評估一系列俄烏局勢發展後，歐元兌美元貶 0.35% 至 1.1050 美元，周線漲 1.25%，單周漲幅為二月第一周以來最大。

國際油價續揚，帶動對大宗商品價格動向敏感的澳幣與紐幣走高，澳幣兌美元升 0.5% 至 0.7410 美元，連續四天上漲，紐幣兌美元升 0.38% 至 0.6904 美元。

美元兌離岸人民幣升 0.08% 至 6.3656 人民幣。美國總統拜登 (Joe Biden) 與中國國家主席習近平周五視訊通話，就俄烏戰爭進行討論，並阻止中國軍援俄羅斯。

俄羅斯盧布兌美元貶 1.6% 至 1 美元兌 104.8 盧布。上月大動作調升利率後，俄羅斯央行周五將利率維持在 20%，並表示將啟動資產購買計畫，買入聯邦政府債券 (OFZ)。

加密貨幣方面，比特幣報 41,861 美元，24 小時漲幅 2.8%，本周最高曾達 42,000 美元以上。以太幣報 2,954.7 美元，漲幅 5.3%。

截至台灣時間周六 (19 日) 約 6:00 價格：