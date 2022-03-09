〈紐約匯市〉歐盟擬發聯合債券支持經濟 歐元從22個月谷底反彈、美元走軟 

美元兌一籃子主要貨幣周二 (8 日) 走軟，歐元從 22 個月低谷回升，有報導傳出，歐盟考慮發行聯合債券，以籌措資金強化能源和國防部門，以支持受俄烏衝突衝擊的經濟，此外，由於歐洲央行 (ECB) 周四決策會議將登場，投資人在此之前抱持觀望心態。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶，報 99.15。

DXY 周二收在平盤附近，顯示避險需求仍在。自俄國 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，DXY 已經上漲約 3.3%。

歐元兌美元止住連五日貶勢，上揚 0.5% 至 1.0906 美元，從周一觸及的 1.0806 美元低谷回升 1 美分，該價位是 2020 年 3 月疫情重擊歐洲以來的最低價。歐元對日圓、瑞士法郎及英鎊也都走高，歐元對瑞郎周一一度貶至平價。

據彭博報導，歐盟研擬最快本周發行聯合債券，以挹注能源和國防部門。

但凱投宏觀市場經濟學家 Franziska Palmas 說，如果確定發行聯合債券，對歐洲資產將是利多消息，但發債並不足以讓歐洲保持經濟復甦。

ECB 周四召開貨幣政策會議，在停滯性通膨 (stagflation) 的烏雲下，經濟學家預期 ECB 可能要到今年底才會升息。

西聯環球商業匯款高級市場分析師 Joe Manimbo 認為，歐元可能已經築好底部，一些投資人不願在 ECB 開會之前測試新的底部。他預測 ECB 總裁拉加德可能會承認歐元疲軟是歐洲面臨的不利因素之一，這足以讓歐元至少喘口氣。

此外，布蘭特原油期貨從周一接近每桶 140 美元的高點回落，也有助歐元收復部分失土。布蘭特周二收漲 4.3%，報每桶 128.50 美元。

俄國資產在西方制裁之下飽受打擊，盧布周一在動盪的離岸交易中，一度貶至破紀錄的 160 盧布兌 1 美元，但周二回升至 127 盧布兌 1 美元。

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