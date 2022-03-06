一張表掌握21檔債券ETF除息金額 年化配息率最高超過6%

3 月為債券 ETF 除息旺季，截至目前已有 21 檔債券 ETF 訂於 3 月 16 日除錫，並且公告預估每單位配發金額 (元)，年化配息率普遍優於定存，其中，群益中國政金債 ETF (00765B-TW) 年化配息率超過 6% 居冠，主要是受到人行持續維持穩定貨幣政策、人民幣匯率穩定升值，且海外機構法人陸續匯入境內持有中國債券推升此檔淨值表現三大利多加持。

對於期望透過 ETF 享受配息、甚至是打造固定現金流支應退休生活所需的投資人來說，除了台股 ETF 外，債券 ETF 也是相當好且便利的投資工具，加上現行在台灣掛牌交易債券 ETF 檔數眾多，追蹤的標的類型包括：美國公債、高評級公司債、產業債、高收益債等，作為資產配置的選擇相當多元。

根據 CMONEY 最新統計，截自 3 月 3 日共有 21 檔公告預估每單位配發金額 (元)，以年化配息率來看，群益中國政金債 ETF (00765B) 年化配息率 6.01% 最高；元大 10 年 IG 醫療債 (00787B-TW) 逼近 4% 居次，群益 AAA-A 醫療債 (00793B-TW)、凱基金融債 20+(00778B-TW)、元大 AAA 至 A 公司債 (00751B-TW)、永豐 10 年 A 公司債 (00836B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW) 也都有高於 3.5% 的水準。

配息第一的群益中國政金債 ETF 經理人張菁惠表示，全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。

另外，張菁惠指出，相較美國或英國等國家貨幣政策將緊縮，開始逐步升息，中國仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，加上主要債券指數持續將中國債納入全球主要債券指數效益持續發酵，預期海外投資人將仍增持中國債，皆有利中國政策性金融債淨值表現。