〈俄烏衝突〉分析師預測：俄國經濟回不去了 衰退程度取決於中國

烏俄戰火漫天，俄國經濟週四 (3 日) 因歐美制裁遭到重創，股匯市崩跌，隨著俄羅斯 7 家銀行下週六 (12 日) 再也無法使用 SWIFT 跨境支付系統，華爾街分析師預測，摧毀俄羅斯經濟可能奏效，西方國家將讓俄國感切膚之痛，未來經濟可能會更慘，舉國承受侵略的巨大代價。

一場比 1998 更嚴重的俄國金融危機來襲

瑞典經濟學家、華盛頓智庫大西洋理事會高級研究員 Anders Aslund 指出，西方的制裁有效地摧毀俄羅斯財政，情況可能會比 1998 年俄國金融危機時更糟。

分析師預測：俄國經濟回不去了 (圖片：AFP)

Aslund 指出，因為現在的局面沒有好結果，俄國所有資產都被摧毀，除非進行深刻的改革，否則它們不太可能重返市場。

高盛首席俄羅斯經濟學家克 Clemens Grafe 表示，儘管此前俄國央行可以依靠其外匯儲備來消除盧布的任何暫時波動，但它不再能夠這樣做了，在沒有足夠儲備的情況下，限制盧布波動更加困難，盧布已遭無情拋售，這對通膨和利率都有影響。

Capital Economics 新興市場經濟學家 Liam Peach 指出，西方制裁的逐步加強，加上金融環境緊縮和銀行危機的前景，意味著俄羅斯經濟今年可能會經歷一次大幅萎縮，就國際制裁而言，最壞的情況是各國限制俄羅斯出口石油和天然氣，這些約占俄國所有商品出口的一半，占該國政府收入的三分之一。

分析師研判中國可能掌握著俄國維持戰力的關鍵 (圖片：AFP)

最終，俄國經濟衰退程度取決於對中國的出口，BMO Global Asset Management 首席經濟學家 Steven Bell 表示，俄羅斯目前正面臨一場嚴重的金融危機，由於對原物料和能源的需求，中國對莫斯科的作用變得越來越重要。

Bell 提到，俄羅斯還將很大一部分外匯儲備兌換成人民幣，支付系統轉向了中國的銀行，研判中國可能掌握著俄國維持戰力的關鍵。

俄國信評砍遭砍 投行預測俄國今年 GDP 將衰退 7%

歐美等多國宣佈制裁俄羅斯央行，將部分俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 系統，導致俄國盧布資產的流動性幾乎枯竭，俄羅斯央行緊急升息至 20%，並下令企業出售 80% 的外匯收入，儘管莫斯科股市持續暫停交易，但在全球市場交易的俄羅斯股票市值皆急速蒸發，損失驚人。

俄羅斯最大銀行 Sberbank 週三自行宣佈退出歐洲市場，其倫敦上市的股價週三暴跌 95% 至 0.1 美元，接著倫敦證交所週四宣佈暫停 Sberbank 等 27 家與俄羅斯有密切關聯的公司的交易。

盧布的崩跌證明俄羅斯越來越像一個經濟孤島 (圖片：AFP)

三大信評機構已接連將俄國信評砍至垃圾級，標普全球週四將俄羅斯主權信用評級由「BB+」降至「CCC-」，進一步陷入垃圾級區域。

摩根大通 (JPM-US) 週四預估，俄國第二季經濟成長將萎縮 35%，今年則萎縮 7%，高盛則預估俄國今年 GDP 將衰退 7%，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 近日表示，目前金融制裁正產生影響，俄羅斯越來越像一個經濟孤島，盧布的崩跌就證明這一點。