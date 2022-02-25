Fed理事加入鷹派 不排除3月升息2碼

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四 (24 日) 表態不排除在 3 月份升息 2 碼的可能性。

儘管俄烏戰爭為全球經濟帶來不確定性，但聯準會仍有望在下個月升息，以應對美國 40 年來最熱的通膨，3 月利率會議召開前，聯準會官員等待的新出爐的數據包括 2 份重要的通膨報告和 1 份關鍵的就業報告。

華勒表示「如果美國 1 月份個人消費支出 (PCE) 報告 (週五公布)，以及 2 月份非農就業報告和消費者物價指數 (CPI) 表明經濟仍然過熱，那麼聯準會就有理由在下月升息 2 碼。」

華勒解釋：「隨著經濟處於充分就業狀態，而且通膨率遠高於聯準會目標，聯準會該釋出訊號，根據經濟表現快速回到政策中性水平... 提前升 2 碼可能有助於傳達聯準會解決高通膨的決心。」

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，市場認為聯準會升 2 碼機率大幅降低，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下月升息 2 碼機率達 21.1%，升息 1 碼的機率達 78.9%。

市場認為聯準會升 2 碼機率大幅降低 (圖片：FedWatch)

華勒表示，在俄烏開戰之後，全球經濟狀況可能會有所不同，這可能意味著更溫和的緊縮政策是合適的，但這還有待觀察，不確定性可能會持續到 3 月 16 日利率會議之後。

華勒不是第一個對下月升息 2 碼抱持開放態度的聯準會理事，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週一 (21 日) 表態不排除可能升息 2 碼，他將密切關注經濟數據，以判斷 3 月會議適當的升息幅度。

多位聯準會官員也有類似表態，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 近日表示，下月升 2 碼是對聯準會在 2021 年遭遇的意外通膨衝擊的明智反應。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 對一次升 2 碼「保持開放態度」，但需要有更確鑿的數據證據。