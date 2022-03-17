〈美股盤後〉Fed如預期升息 四大指數全面收紅、費半強彈5%

美股周三 (16 日) 開高走高，聯準會 (Fed) 公布最新政策結果，睽違三年多來首度升息，道瓊和標普 500 指數盤中一度震盪翻黑，隨後急遽拉升，四大指數終場全數收高，道瓊漲逾 500 點，那指和標普各漲 3.8% 和 2.2%，費半強彈逾 5%。

連續兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結束後，Fed 公布貨幣政策結果與經濟預測，宣布將聯邦基金利率目標區間上調 25 個基點至 0.25% 至 0.50%，一如市場預期，並預測今年底基準利率升至 1.9%，代表今年剩餘六次的 FOMC 會議都將升息，明年預期再升息三次。

這是 Fed 自 2018 年 12 月以來首度升息。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於會後記者會上暗示，最快五月宣布縮減資產負債表，將持續關注通膨上揚壓力帶來的風險，委員會將採取必要措施恢復價格穩定，美國經濟非常強勁，足以應付貨幣政策收緊。

FOMC 委員會預期，2022 年美國 GDP 增長率為 2.8%，低於先前預估的 4%，失業率預估維持 3.5% 不變，反映通膨狀況的核心個人消費支出物價指數 (PCE)，自先前的 2.7% 上調至 4.1%。

Fed 發布聲明後，10 年期美債殖利率一度升至 2.239%，是 2019 年 5 月以來最高，截稿前報 2.185%。

經濟數據部分，美國公布 2 月零售銷售月增 0.3%，較 1 月顯著放緩，較高的食品和能源價格拖累消費者支出，不過隨著確診數大幅減少，支出已漸漸從商品轉向服務。

關於俄烏局勢，俄羅斯首席談判表示正在討論可能的妥協方案，包含讓烏克蘭成為類似瑞典的中立國，談判取得進展的消息，使市場情緒獲得提振。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 於美國國會發表線上演說，盼從西方爭取更多支持，幫助烏克蘭與俄羅斯對抗，演說結束後，美國總統拜登 (Joe Biden) 宣布對烏克蘭追加 8 億美元的軍事援助，使過去一周以來的軍援規模達 10 億美元。

另一方面，中國副總理劉鶴周三主持國務院金融穩定發展委員會會議，在貨幣政策、中概股、平台治理與香港金融市場穩定等方面，釋出積極信號，緩解市場對於中國經濟增長放緩的部分擔憂。

疫情方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數已達 4.626 億例，死亡突破 605 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 107 億劑疫苗。

周三 (16 日) 美股四大指數表現：

除能源和公用事業以外，標普 500 指數 11 大板塊均收紅，由非必需消費品、科技領漲。(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 2.90%；Meta(FB-US) 漲 6.04%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 3.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 3.89%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.52%。

道瓊成分股漲多跌少。波音 (BA-US) 漲 5.06%；Nike(NKE-US) 漲 4.85%；Salesforce(CRM-US) 漲 4.81%；摩根大通 (JPM-US) 漲 4.47%；高盛 (GS-US) 漲 3.52%；迪士尼 (DIS-US) 漲 2.94%。

費半成分股一片紅。ASML(ASML-US) 漲 9.04%；美光 (MU-US) 漲 8.97%；輝達 (NVDA-US) 漲 6.63%；恩智浦 (NXPI-US) 漲 5.54%；AMD(AMD-US) 漲 5.52%；應材 (AMAT-US) 漲 4.88%；高通 (QCOM-US) 漲 4.33%；英特爾 (INTC-US) 漲 4.06%；博通 (AVGO-US) 漲 2.42%。

台股 ADR 全數收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 4.03%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 4.55%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 4.24%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.99%。

企業新聞

Fed 宣布升息一碼後，銀行股集體走揚，花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 也宣布周四 (17 日) 起將基本貸款利率自 3.25% 調升至 3.5%，兩者分別收漲 3.07% 和 2.99%。

近日賣壓籠罩的中概股出現報復性反彈，京東 (JD-US) 大漲 39.36%，阿里巴巴 (BABA-US) 漲 36.67%，拼多多 (PDD-US) 漲 56.06%，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 也漲 47.56%。中國政府承諾穩市，緩解投資人對中國因俄烏局勢、疫情升溫與監管風險等因素的擔憂。

星巴克 (SBUX-US) 收漲 5.16%。星巴克宣布執行長強生 (Kevin Johnson) 將於 4 月 4 日退休，結束在星巴克的 13 年任期，並由舒茲 (Howard Schultz) 回鍋重掌兵符，擔任臨時執行長。

經濟數據

美國 2 月零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值自 3.8% 上修至 4.6%

美國 2 月零售銷售年增率報 17.6%，前值自 12.3％上修至 14%

美國 2 月核心零售銷售月增率報 0.2%，預期 1%，前值 3.3%

美國 3 月 NAHB 住房營建商指數報 79，預期 80，前值 81

美國 1 月商業庫存月增率報 1.1%，預期 1.1%，前值 1.1%

美國上周 EIA 原油庫存報 434.5 萬桶，前值 - 186.3 萬桶

華爾街分析

美國銀行 (BofA) 美國短期利率策略主管 Mark Cabana 說：「點陣圖發出鷹派信號，這代表央行願意為了通膨犧牲成長，他們必須靠讓增長力道放緩來實現這項目標。」

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 旗下 E*Trade 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「Fed 終於正式宣布這項消息，這並不意外，Fed 升息代表官員對經濟足以承受政策收緊的影響，投下信心的一票。」

摩根大通 (JPMorgan Asset Management) 全球策略師 David Kelly 說：「Fed 的行動非常積極，我只希望他們能保持一定的靈活性。長遠來看，我們必須讓利率回歸到正的實質水平，但現在有很多不確定性，我們有許多建立在超低利率之上的金融資產，不能一夕間就將利率調升至正常水平，然後期望沒有任何壞事發生。」

安聯投資 (Allianz Investment) 高級市場策略師 Charlie Ripley 稱：「現實在於，通膨預期已經發展到一種地步，即 Fed 終於意識到他們還有一些追趕工作要做。在通膨居高不下的情況下，Fed 必須採取積極行動，除了一系列升息外，還需要進一步調整資產負債表，現在必須讓市場更加適應這種鷹派立場。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主