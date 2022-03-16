IG遭指危害青少年心理健康後 Meta在美推出父母監督工具

Meta 在面對監管機構與公眾輿論批評 Instagram 危害青少年心理健康後，周三（16 日）在美國地區率先推出父母監督工具，以管理青少年在 Instagram 上的社群媒體活動。

新工具能讓父母透過 Instagram 向孩子提出監督帳戶邀請，經同意後才能監督，父母的權限包括能查看孩子在 Instagram 上花了多少時間、追蹤對象與粉絲，而且未來版本還能限制孩子的 Instagram 使用時間，不過無法看到孩子點讚或評論的文章、還有收發的訊息及正在觀看內容。

目前 Instagram 的更新在美國先行推出，Meta 未來預計拓展至全球。現階段父母需要 Instagram 帳號才能監控，但 Meta 正在計劃開發無須帳號也能監控的功能。

Meta 部落格文章中表示，這些監督工具將做為新的家庭中心（Family Cente）功能的一部份，該功能包括親子教育中心，教導父母如何與孩子聊社群媒體。

Meta 計劃最終將家庭中心發展成一個平台，家長可透過 Meta 所有的應用程式管理青少年的社群媒體活動。

Meta 的青少年健康和安全主管 Vaishnavi J 表示，公司與家長、青少年和育兒專家工同合作，創建家長專用的監督工具，目的是為讓家長與孩子間能談論社群媒體上的行為。

J 說，這些新工具只是保護青少年網路安全的一部分，而非完整的解決方案，也提到目前 Instagram 已進行的保護措施，例如將青少年新帳號預設為私人帳號、限制陌生成年人與青少年傳遞私人訊息。

Meta 旗下 VR 頭戴式裝置 Oculus 也將跟進

Meta 旗下 VR 頭戴式裝置 Oculus 也將新增監督工具。(圖片：AFP)

此外，Meta 旗下虛擬實境科技公司 Oculus 同日聲明稱，在未來幾個月，將允許家長監督虛擬實境 Oculus Quest 頭戴式裝置的應用程式使用與下載，預計 4 月開始家長可以封鎖認為不適合孩子的遊戲內容，5 月開始國際年齡分級聯盟 （IRAC）也將封鎖不適合青少年的遊戲內容。

未來父母將能透過手機應用程式查看或封鎖 Oculus 內容，以及使用時間、朋友列表，並隨時接收新內容下載通知，此外孩子在分級遊戲購買上也須經父母同意。

截稿前，Meta(FB-US) 盤中股價上漲 4.65%，每股暫報 200.95 美元。