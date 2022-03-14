本週操盤筆記：聯準會3月利率決策、美股進入夏令時間、主要國家CPI

本周重點國際財經大事還包括：美國聯準會 (Fed) 等主要國家央行公布利率政策、歐盟等主要國家 2 月 CPI 數據，以及石油輸出國組織及伙伴國 (OPEC+) 與國際能源總署 (IEA) 公布月度原油市場報告。

小提醒：周一 (14 日) 起北美地區將進入夏令時間，美國市場開盤和收盤均提前 1 小時，交易時間更改 21 時 30 分至次日淩晨 4 時，盤前交易時間為下午 4 時至 21 時 30 分，盤後交易時間為淩晨 4 時至上午 8 時。

1. 聯準會召開 3 月利率會議

聯準會將在台灣周四清晨公布 3 月利率決策，聯準會已明確表示，本月將其聯邦基準利率從零上調 25 個基點，預計將周四宣佈，並對利率、通膨和經濟發表展望。

市場關注俄烏戰火爆發和油價高漲，是否使 Fed 減緩今年的升息步調。美銀 (BofA) 美國利率策略師 Mark Cabana 表示，預計週四釋出的論調將與先前國會聽證會的言論類似，即經濟下行風險增加，通膨風險略增。

市場認為，俄烏衝突迄今通膨飆升可能使聯準會進入升息階段，然而，經濟不確定性也反向牽制升息的步伐，聯準會今年可能不會升息 7 次，少於經濟學家們原先的預期。

2. 俄烏戰火引發油價、原物料飆漲

烏俄持續交戰，美國宣布禁止進口俄羅斯石油，並授權對烏克蘭追加 2 億美元軍援，不過，市場傳出烏俄談判取得重大突破，雙方已就簽署相關協議達成妥協。

俄烏開戰使股市進入修正甚至熊市區間，同時使原物料供給的出現缺口，激勵原物料飆漲，引發產業、市場恐慌。

布蘭特原油上周一度逼近每桶 140 美元，加拿大皇家銀行 (RBC) 全球大宗商品策略師 Helima Croft 認為，油價已過度反應，每桶 100-110 美元可能是相對合理區間。本周 OPEC 與 IEA 將公布月杜原油市場展望報告，可望讓市場輪廓更清晰。

3. 歐元區 2 月 CPI 數據

美國上周 2 月消費者物價指數，年增達 7.9%，本周歐元區、日本、加拿大等國將相繼公布 2 月物價指數，全球物價持續呈現上揚趨勢。

展望本月，隨著汽油價格上漲，3 月全球通膨速度可能進一步上升，經濟學家認為，美國 CPI 恐上漲超過 9%。據 AAA 數據，過去一周美國加油站汽油價格上漲近 50 美分，報每加侖 4.33 美元。