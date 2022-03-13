〈鴻海看俄烏戰爭〉內部研究報告剖析三情境 推演各單位應對方案

俄烏戰爭白熱化，鴻海 (2317-TW) 內部也沙盤推演，進行風險評估，推敲出短期落幕、長期抗爭，以及歐美參戰等三種可能情境，並針對事業、財務、投資單位提出相關的應對方案。

鴻海內部分析，俄烏戰爭將會有四個階段，第一階段從 2 月 24 日至 3 月 15 日的去武化、到目前包圍基輔的現況是第二階段；而第三階段則是俄軍攻佔基輔，並將衍生出三種發展可能情境。

情境一：短期落幕 機率 70%

鴻海認為，俄羅斯佔領基輔後，將扶持親俄政權，烏克蘭將停火，新政府將接受所有俄國提出的條件，接著就會走向階段四，歐美與俄談判，整起事件將在 4 月底前結束，全球風險情緒降溫，黃金及原油等原物料，以及債市、美元指數 (DXY) 都將同步回落，全球股市則會反彈 15%。

而在鴻海集團應對方案上，事業單位暫時少備料，待原物料價格回落再積極購料；財務單位逢高買進美元、投資單位則趁股市下跌，投資好的公司標的。

情境二：烏克蘭長期抗爭 機率 25%

時間將拉長至數年之久，原物料、債市利率及美元指數都將維持高位，股市仍有下跌空間；鴻海內部除了留意客戶長期需求下降的可能性，並建立長期美元部位、審慎且減少投資。

情境三：歐美參戰 機率 5%

鴻海認為，屆時全球風險情緒將高漲，原油、天然氣、糧食、半導體材料等將大漲，甚至斷鏈，全球陷入經濟窒息，股市雪崩、債市出現大規模違約、美元指數以及黃金大漲，但因目前德法已主張和談，因此預估發生機率較低。

若演變至此，鴻海要求，事業端除了在適當價格訂定採購合約，穩定貨源及降低成本外，還要小心客戶倒賬；財務端則大買美元及黃金避險、提早借利率低之資金；投資單位則暫緩投資腳步。