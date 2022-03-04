鮑爾參院聽證會稱俄烏戰爭將推高通膨 重申支持3月升息

聯準會（Fed）主席鮑爾周四（3 日）出席參議院銀行委員會聽證會，他表示俄烏衝突可能會透過各種管道打擊美國經濟，推高物價、對支出與投資造成影響，但目前還不確定最終影響為何，同時也重申，為平抑高通膨，戰事不會改變 Fed 在稍晚貨幣政策會議啟動升息。

鮑爾在聽證會上說道：「到目前為止，我們所知道的是，大宗商品價格已經大幅上漲，尤其是能源價格，這將在短期內推高通膨，進而影響美國經濟。此外，投資人風險情緒下降，投資減少，民眾在消費上也有所節制，很難看出這對供需雙方會產生何種影響。」

鮑爾提到，Fed 正在觀察俄烏衝突局勢，並已經開始進行模擬，例如油價上漲可能會對經濟產生何種影響。

鮑爾根據經驗法則大概舉例，如果油價從去年 12 月底的每桶 75 美元飆漲至周四的 110 美元左右，可能會讓整體通膨上升近 0.9 個百分點，並使經濟成長下滑近 0.5 個百分點，當央行試圖在步損害就業的情況下降低通膨時，高油價會帶來不好的影響。

鮑爾表示，到目前為止俄烏戰事尚未改變 Fed 的計畫，即從 3 月貨幣政策會議開始上調利率，以平抑快速飆漲的物價。目前物價飆漲速度遠高於 Fed 的 2% 目標。

鮑爾說：「對我們來說，繼續按照俄烏戰爭前的計畫路徑是恰當的。」並重申昨日發表的言論，即支持在 3 月 15 至 16 日的貨幣政策會議上將基準利率上調 25 個基點（1 碼），也說若通膨未見緩解，將準備在一次或多次會議上提高超過 25 個基點（1 碼）的利率。

鮑爾表示：「對我們來說，重要的是在執行政策方式上保持謹慎，因為情勢發展太不確定，我們不想增加這種不確定性。」

不過聽證會上的參議院擔憂的是戰爭對 Fed 造成的影響，以及之後可能面臨的困境，及通膨受戰事影響推高而經濟成長放緩。賓州共和黨參議員 Pat Toomey 說：「我有點擔心戰爭改變風險狀況。」

鮑爾表示，供需雙方存有很多不確定性，並指出家庭與企業「強勁的財務狀況」可能有助維持支出。